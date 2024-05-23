منح محتجين ضد حرب غزة مهلة لمغادرة جامعة ألمانية "بسلام"

توصلت رئاسة جامعة هومبولت الألمانية إلى اتفاق مع نشطاء، معارضين لحرب غزة، على موعد لإخلاء هؤلاء النشطاء القاعات التي احتلوها ومغادرة الجامعة "بسلام". والشرطة تقول إن السلطات تنسق بشكل وثيق مع الجامعة.

أعلنت جامعة هومبولت الألمانية، ومقرها برلين، أنه تم الاتفاق مع نشطاء ضد حرب غزة احتلوا يوم أمس قاعات في الجامعة، أن يتم السماح لهم بالبقاء حتى مساء اليوم الخميس (23 مايو/ أيار 2024).

وقالت رئيسة الجامعة يوليا فون بلومنتال إن جامعة هومبولت وافقت على ذلك بعد محادثات مع الطلاب مساء أمس الأربعاء.

وذكرت فون بلومنتال أن الجامعة ستتسامح مع بقاء النشطاء داخلها حتى الساعة السادسة مساء (1600 بتوقيت غرينتش) اليوم الخميس ، نتوقع أن يغادروا المبنى "بسلام بعد ذلك".

وسيتم تنظيم حلقة نقاش قبل ظهر يوم الخميس، سيحضرها النشطاء والمجلس الرئاسي وأكاديميون.

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وقدرت الشرطة ومصور تابع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) العدد المبدئي لهؤلاء النشطاء بحوالي 50 في معهد العلوم الاجتماعية بجامعة هومبولت.

وإلى جانب هؤلاء، تظاهر ما يتراوح بين 250 و300 شاب آخرين في الشارع أمام المعهد.

وقال متحدث باسم الشرطة إن السلطات تنسق بشكل وثيق مع الجامعة.

وفي بيان صادر عن نشطاء مجموعة تسمى "تحالف الطلاب برلين"، قال النشطاء إن الهدف من احتجاجهم هو "التضامن غير المشروط مع الشعب الفلسطيني"، وطالب النشطاء الجامعة بقبول احتلالهم للقاعات ووجودهم فيها وحظر تدخل الشرطة.

كانت الشرطة قد فضت مؤخرا اعتصاما لنشطاء ضد حرب غزة داخل قاعات في جامعة برلين الحرة. وسبق أن احتل مؤيدون للفلسطينيين القاعة الكبرى بجامعة لايبزيغ الألمانية وفصت الشرطة الاعتصام.

ع,ج.م/ع.غ (د ب أ)