منح جائزة نوبل في الطب 2022 لباحث سويدي يعمل في ألمانيا

أعلن معهد "كارولينسكا" في ستوكهولم اليوم الاثنين (الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2022) منح جائزة نوبل في الطب هذا العام للسويدي سفانتي بابو، الباحث في مدينة لايبزيغ الألمانية، عن النتائج التي توصل إليها حول التطور البشري.
وبابو هو مدير وعضو علمي في معهد "ماكس بلانك" الألماني للأنثروبولوجيا التطورية، ويُعد أول باحث يقوم - من بين أمور أخرى - بوضع تسلسل لجينوم الإنسان البدائي.
صنع بابو اسمه في هذا المجال من خلال وضع تسلسل جينوم إنسان نياندرتال، وهو قريب منقرض للإنسان الحديث، وكذلك من خلال اكتشاف شكل حياة شبيه بالإنسان غير معروف سابقا "دينيسوفان"، كما أظهر أن الجينات المساهمة في كليهما لا تزال موجودة في الإنسان الحديث.
وفي قرار منحها الجائزة قالت جمعية نوبل: "من خلال الكشف عن الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشر الأحياء عن أشباه البشر المنقرضة، فإن اكتشافاته توفر الأساس لاستكشاف ما يجعلنا بشراً متفردين".
العالم السويدي سفانتي بابو، الباحث في مدينة لايبزيج الألمانية، الحاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2022
ولد بابو في ستوكهولم عام 1955، ويعمل في معهد "ماكس بلانك" للأنثروبولوجيا التطورية في مدينة لايبزيغ الألمانية منذ 1999.
وكانت جائزة العام الماضي قد ذهبت إلى الباحثين ديفيد يوليوس وأردم باتابوتيان، مكتشفا مستقبلات الخلايا التي يستخدمها البشر لاستشعار درجة الحرارة واللمس.
وتمنح جوائز نوبل 10 ملايين كرونة سويدية (900 ألف دولار) لكل فئة. ويجري بشكل تقليدي افتتاح الإعلان السنوي عن أهم الجوائز على وجه الأرض بالإعلان عن جائزة نوبل في الطب في بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر.
وسيجري الإعلان عن جائزتي نوبل في الفيزياء والكيمياء يومي الثلاثاء والأربعاء، بينما ستعلن الأكاديمية يومي الخميس والجمعة عن الفائزين بجائزتي الأدب و السلام على التوالي.
وفي النهاية سيجري الإعلان عن جائزة الاقتصاد يوم الاثنين المقبل، على الرغم من أنها لا تعتمد على الوصية النهائية لمؤسس الجائزة ومخترع الديناميت ألفريد نوبل الذي عاش خلال الفترة من 1833 إلى 1896. وسيجري تسليم الجوائز في ذكرى وفاة نوبل في 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
ع.غ/ و.ب (د ب أ، آ ف ب)
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