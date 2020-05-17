منح جائزة "نايت" الصحفية للمصرية لينا عطا الله

فازت رئيسة تحرير موقع "مدى مصر"، الصحفية المصرية لينا عطا الله مع صحفيين اثنين، بجائزة "نايت" التي يمنحها المركز الدولي للصحفيين، الذي مقره الولايات المتحدة الأميركية. وهو مؤسسة غير ربحية تدعم أداء الصحفيين حول العالم، حسبما أعلن موقع المركز الدولي للصحفيين.

وعُرف موقع "مدى مصر" بتحقيقات عن الفساد وقضايا ذات خلفية أمنية، وهو واحد من مئات المواقع الالكترونية التي حجبتها السلطات المصرية خلال السنوات الاخيرة، ولا يمكن تصفحها في مصر إلا عبر شبكة افتراضية خاصة (في بي ان).

وكانت الشرطة المصرية قد أوقفت يوم الأحد (17 مايو/ أيار 2020) لينا عطا الله، أثناء تواجدها أمام مجمع سجون طرة في جنوب القاهرة، ثم اطلق سراحها في نفس اليوم.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، داهمت السلطات الأمنية مقر موقع "مدى مصر" وأوقفت ثلاثة صحافيين بينهم عطا الله قبل أن يُخلى سبيلهم لاحقا.

وكانت السلطات في القاهرة ألقت الأسبوع الماضي كذلك القبض على الصحفية ورئيسة تحرير موقع "المنصة"، نورا يونس، وأطلق سراحها أيضا بكفالة.

وحصلت لينا عطا الله على الجائزة بجانب الصحفي الأميركي في شبكة "سي ان ان" فريد زكريا، والصحفي الروسي رومان آنين.

ع.خ/و.ب