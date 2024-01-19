منح جائزة شارلمان الدولية 2024 لرئيس مؤتمر حاخامات أوروبا

أعلنت إدارة جائزة شارلمان الدولية منح الجائزة لعام 2024 لرئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبي، كما سيتم تكريم الجاليات اليهودية في أوروبا، والهدف توصيل رسالة بأهمية الحياة اليهودية في أوروبا وبأنه لا مكان فيها لمعاداة السامية.

أعلنت إدارة جائزة شارلمان الدولية التي تقدمها مدينة آخن الألمانية، اليوم الجمعة (19 يناير/كانون الأول 2024) منح الجائزة لعام 2024 لرئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبي بنحاس غولدشميت، مضيفة أنه سيتم تكريم الجاليات اليهودية في أوروبا أيضا.

وأوضحت الإدارة أنها تهدف بهذا التكريم إلى توصيل رسالة مفادها أن الحياة اليهودية تعد من المسلمات في أوروبا وبأنه لا ينبغي أن يكون هناك مكان في أوروبا لمعاداة السامية .

وسجلت الجرائم المصنفة "معادية للسامية" ارتفاعا متسارعا في عدة دول أوروبية منذ هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت الإدارة أن غولدشميت لطالما عمل من أجل دعم الفكرة التي ترى بضرورة توفير مكان في أوروبا للأشخاص الذين يختلفون أشد الاختلاف من حيث المنشأ الديني والثقافي.

وكان غولدشميت المولود في مدينة زيورخ عام 1963 توجه بعد تدريبه كحاخام إلى إسرائيل ثم إلى الاتحاد السوفيتي السابق ليساهم هناك في إعادة إحياء الحياة اليهودية بعد انتهاء الشيوعية. وفي عام 1993 تم انتخابه لمنصب الحاخام الأكبر لموسكو.

وبعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، قاوم غولدشميت الدعوات الموجهة إليه بتأييد الحرب وغادر موسكو في آذار/مارس 2022.

يذكر أن غولدشميت يتقلد بالفعل منذ 2011 منصب رئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبيين الذي نقل مقره في العام الماضي من لندن إلى ميونخ .

قالت إدارة الجائزة أن حوار اليهود والمسيحيين أيضا استفاد من تأثير غولدشميت بشكل كبير، مشيرة إلى أنه على تواصل مباشر مع البابا فرنسيس على مدار سنوات عديدة صورة من: Vatican Media/picture alliance

وتابعت إدارة الجائزة أن حوار اليهود والمسيحيين أيضا استفاد من تأثير غولدشميت بشكل كبير ، مشيرة إلى أنه على تواصل مباشر مع البابا فرنسيس على مدار سنوات عديدة، وأنه التقى برئيس الكنيسة الكاثوليكية مؤخرا في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 لمناقشة الوضع الحالي في الشرق الأوسط.

يذكر أن "جائزة شارلمان الدولية في آخن" يجري منحها منذ عام 1950 تقديرا لأصحاب الإنجازات البارزة فيما يتعلق بتعزيز الوحدة الأوروبية. كان مواطنو آخن أسسوا هذه الجائزة بناء على اقتراح من رجل الأعمال كورت بفايفر بعد مرور فترة وجيزة على انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وتم تسمية هذه الجائزة باسم الإمبراطور شارلمان الكبير (بالألمانية: كارل الكبير) الذي امتدت إمبراطوريته الفرنكية في أوائل العصور الوسطى عبر أجزاء كبيرة من غرب أوروبا.

ع.ج.م/م.س (د ب أ)