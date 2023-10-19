منح جائزة ساخاروف لمهسا أميني والحركة النسائية في إيران

منح البرلمان الأوروبي اليوم الخميس (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) جائزة ساخاروف لحرية الفكر إلى الشابة الإيرانية مهسا أميني وحركة "امرأة حياة حرية" التي قابلتها سلطات الجمهورية الإسلامية بقمع شديد.

وأعلنت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا أن "قتل جينا مهسا أميني الوحشي شكل منعطفا"، في إشارة إلى وفاة الفتاة في 16 أيلول/سبتمبر 2022 بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبلشرطة الأخلاق على خلفية انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران. وأضافت أن "ذلك أطلق حركة قادتها نساء دخلت التاريخ وبات شعار: امرأة حياة حرية، شعارا يجمع خلفه كل الذين يدافعون عن المساواة والكرامة والحرية في إيران".

وأثارت وفاة الشابة الكردية جينا مهسا أميني (22 عاما) تظاهرات ضخمة استمرت عدة أشهر ضد القادة السياسيين والسلطات الدينية في إيران، وأسفر قمعها عن مئات القتلى وآلاف الاعتقالات.

واستمرت حركة "امرأة حياة حرية" في عدة أشكال وشكلت أحد أكبر التحديات التي واجهتها السلطات الإيرانية منذ الثورة الإسلاميةفي عام 1979.

وحكم القضاء الإيراني أول أمس الثلاثاء على محامي عائلة مهسا أمينيبالسجن لمدة عام بعد إدانته بتهمة "الدعاية" ضد الدولة، لأنه تحدث إلى وسائل إعلامية أجنبية حول هذه المسألة.

ع.ج/ إ. ف (أ ف ب)