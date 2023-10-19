منح جائزة ساخاروف لمهسا أميني والحركة النسائية في إيران

منح البرلمان الأوروبي اليوم الخميس (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) جائزة ساخاروف لحرية الفكر إلى الشابة الإيرانية مهسا أميني وحركة "امرأة حياة حرية" التي قابلتها سلطات الجمهورية الإسلامية بقمع شديد.
وأعلنت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا أن "قتل جينا مهسا أميني الوحشي شكل منعطفا"، في إشارة إلى وفاة الفتاة في 16 أيلول/سبتمبر 2022 بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبلشرطة الأخلاق على خلفية انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران. وأضافت أن "ذلك أطلق حركة قادتها نساء دخلت التاريخ وبات شعار: امرأة حياة حرية، شعارا يجمع خلفه كل الذين يدافعون عن المساواة والكرامة والحرية في إيران".
وأثارت وفاة الشابة الكردية جينا مهسا أميني (22 عاما) تظاهرات ضخمة استمرت عدة أشهر ضد القادة السياسيين والسلطات الدينية في إيران، وأسفر قمعها عن مئات القتلى وآلاف الاعتقالات.
واستمرت حركة "امرأة حياة حرية" في عدة أشكال وشكلت أحد أكبر التحديات التي واجهتها السلطات الإيرانية منذ الثورة الإسلاميةفي عام 1979.
وحكم القضاء الإيراني أول أمس الثلاثاء على محامي عائلة مهسا أمينيبالسجن لمدة عام بعد إدانته بتهمة "الدعاية" ضد الدولة، لأنه تحدث إلى وسائل إعلامية أجنبية حول هذه المسألة.
ع.ج/ إ. ف (أ ف ب)
-
احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي
في مكسيكو سيتي
تضامنا مع النساء في ايران واستذكارا لوفاة مهسا أميني، تكتب امرأة رسائل ضد "النظام الذكوري" في ايران على جدار السفارة الايرانية في مكسيكو سيتي.
-
احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي
في فرانكفورت
شرطة الآداب اعتقلت مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما بسبب "لباسها غير الإسلامي". ودخلت في غيبوبة وتوفيت في الـ 16 أيلول/ سبتمبر في المستشفى. وتنفي الشرطة استخدامها للعنف، ولا أحد يثق في ذلك. فالكثير من النساء عايشن تصرفات شرطة الأداب العنيفة.
-
احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي
سيمبسون متضامن في ميلانو
في ايران تلجأ النساء للاحتجاج إلى قص الشعر أمام الكاميرا. وعلى جدار منزل في ميلانو مباشرة أمام القنصلية الإيرانية رسمت صورة للشخصية الكارتونية مارج سيمبسون، رسمها فنان الغرافيك اليكساندرو بالومبو.
-
احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي
في باريس
في باريس لا تذكر صور الجدران فقط بمهسا أميني والاحتجاجات في ايران، بل إن المدينة تعتزم إعلان أميني "مواطنة شرفية". ومن المتوقع أن يحمل موقع في باريس اسم أميني "لكي لا ينسى أحد اسمها"، كما أعلنت عمدة المدينة آن هيدالغو الأسبوع المنصرم " باريس ستقف دوما إلى جانب أولئك الذين يكافحون من أجل حقوقهم وحريتهم".
-
احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي
النساء، الحياة، الحرية
فنانون من "تجمع بدون اسم" رسموا صورة لمهسا أميني على بناية مهجورة بفرانكفورت. وإلى جنبها كُتبت كلمات: النساء الحياة الحرية. الشعار المعلن من قبل المتظاهرين ضد نظام الملالي في طهران.
-
احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي
في كراكاو
انتفاضة النساء ضد المضطهدين في ايران تستحق التضامن، كما يعلن الكثير من النساء حول العالم. حتى في مدينة كراكاو في بولندا خرجت تظاهرات لدعم النساء في إيران. في كثير من مناطق العالم تتعرض نساء بسبب جنسهن للإهانة أو حتى التمييز. وفكرة ثورة نسائية في إيران تلهم الكثير منهن.
-
احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي
احتجاج طلبة الفنون بطهران
طلبة الفنون في جامعة أزاد بطهران احتجوا يوم الاثنين أمام مبنى الجامعة. اللون الأحمر على أكفهم يرمز إلى القمع الدموي للاحتجاجات من قبل قوات الأمن.
-
احتجاجات ايران .. رسوم غرافيتي من طهران إلى مكسيكو سيتي
نظرية الدومينو المرغوب فيها
الاحتجاجات عقب وفاة مهسا أميني ليست موجهة فقط ضد قواعد اللباس المتشددة للفتيات والنساء. فالمتظاهرون يحتجون ضد النظام ويهتفون: "الملالي ارحلوا" أو "الموت للدكتاتور". والمعني هنا هو الزعيم الروحي والسياسي علي خامنئي. إعداد: شابنام فون هاين/ م.ام.