 منح جائزة ساخاروف للمعارض الروسي المسجون نافالني | DW الأخبار | DW | 22.10.2021

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DW الأخبار

منح جائزة ساخاروف للمعارض الروسي المسجون نافالني

البرلمان الأوروبي يمنح جائزة ساخاروف للمعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني.

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