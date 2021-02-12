منح جائزة ساخاروف للمعارض الروسي المسجون نافالني

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البرلمان الأوروبي يمنح جائزة ساخاروف للمعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني.
منح البرلمان الأوروبي جائزة سخاروف للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التفكير لعام 2021 للمعارض الروسي أليكسي نافالني، تقديرا لشجاعته في محاربة "فساد نظام بوتين"، بحسب رئيس البرلمان الأوروبي.
تقديرا لخدماتها المبذولة من أجل الوحدة الأوروبية، منحت المستشارة ميركل جائزة كارل الخامس الأوروبية لعام 2021. ميركل استغلت المناسبة لدعوة الأوروبيين للتغلب على خلافاتهم، مؤكدة أن "أوروبا قوية بقدر اتحادها فقط ".
منحت الأكاديمية السويدية لجوائز نوبل الروائي التنزاني عبد الرزاق غورنا جائزة نوبل للأدب لعام 2021 "عن تبَّحره الثاقب والحساس في آثار الاستعمار ومصير اللاجئين" في كتاباته. نبذة عن الأديب المقيم في بريطانيا.
أكدت السلطات الروسية نقل المعارض البارز أليكسي نافالني إلى مركز احتجاز لقضاء حكم السجن لسنتين ونصف، دون ذكر اسم السجن. لكن فريق الدفاع عن نافالني قال إن موكله نقل إلى "مكان غير محدد"، مرجحاً أن يكون معسكراً للعمل القسري.
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