منح جائزة ساخاروف للمعارض الروسي المسجون نافالني

هل نافالني مسجون في "معسكر للعمل القسري"؟

أكدت السلطات الروسية نقل المعارض البارز أليكسي نافالني إلى مركز احتجاز لقضاء حكم السجن لسنتين ونصف، دون ذكر اسم السجن. لكن فريق الدفاع عن نافالني قال إن موكله نقل إلى "مكان غير محدد"، مرجحاً أن يكون معسكراً للعمل القسري.