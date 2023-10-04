 منح جائرة نوبل في الكيمياء لثلاثة علماء لاكتشافهم "النقاط الكمومية" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.10.2023

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منح جائرة نوبل في الكيمياء لثلاثة علماء لاكتشافهم "النقاط الكمومية"

بعد تسريب أسمائهم بـ"الخطأ"، فاز ثلاثة علماء يعملون أمريكا في مجال الجسيمات النانوية، بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 وهم منجي الباوندي ولويس بروس وأليكسي إكيموف، وقد منحوا الجائزة على "اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية".

لجنة جائزة نوبل وفي الخلفية على لوحة كبيرة صور الفائزين الثلاثة (4/10/2023)

فاز ثلاثة علماء يعملون في الولايات المتحدة في مجال الجسيمات النانوية بجائزة نوبل في الكيميا لعام 2023

قالت الهيئة المانحة  لجائزة نوبل  في ستوكهولم اليوم الأربعاء (الرابع من أكتوبر/تشرين أول 2023) إن العلماء مونجي باوندي ولويس بروس وأليكسي إيكيموف فازوا بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 عن "اكتشاف النقاط الكمومية وتركيبها". والثلاثة علماء يعملون في الولايات المتحدة في مجال الجسيمات النانوية.

مختارات

  وكافأت اللجنة العمل على "اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جداً لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها"، بحسب الهيئة المسؤولة عن الجائزة.

وقالت الأكاديمية: "نجح إيكيموف وبروس في تطوير نقاط كمية، فيما أحدث باوندي ثورة في الإنتاج الكيميائي، وذلك بشكل مستقل عن بعضهم البعض". 
 
وتُستخدم الجسيمات النانوية والنقاط الكمومية في مصابيح الليد وشاشات التلفزيون ويمكن استخدامها أيضا لتوجيه الجراحين أثناء إزالة الأنسجة السرطانية.

وتمنح  الجائزة التي يبلغ عمرها أكثر من قرن من الزمن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (997959 دولارا).

منظمة SOS Mediterranee تفوز بجائزة نوبل البديلة

كشف الأسماء "عن طريق الخطأ"

وتم الكشف عن الفائزين المحتملين بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام، بصورة مسبقة، من جانب الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.

وتم إرسال البريد الإلكتروني قبل نحو أربع ساعات من الإعلان الرسمي، واطلعت عليه العديد من وسائل الإعلام السويدية، من بينها صحيفتا "افتونبلات" و"داجينز نيهيتر".

وقال أعضاء في الأكاديمية الملكية للعلوم، لوسائل إعلامية سويدية مختلفة، إن البريد الإلكتروني تم إرساله عن طريق الخطأ. وقال يوهان أكفيست رئيس لجنة جائزة نوبل للكيمياء بالأكاديمية قال لرويترز "إنه خطأ من الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.

وبدأت جوائز نوبل بناء على وصية مخترع الديناميت والمتبرع بالجائزة ألفريد نوبل (1896-1833). والغرض منها هو تكريم أولئك الذين يمثلون أكبر فائدة للبشرية في كل فئة خلال العام السابق. وتمنح الجوائز تقليديا في حفل يقام في 10 كانون الأول/ديسمبر، ذكرى وفاة نوبل.

ع.ج.م/إ. ف (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

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  • الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس

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    نوبل للسلام 2016: إنهاء نزاع في كولومبيا

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  • الأمين العام للاتحاد العام التونسي حسين العباسي

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 11 الماضية

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  • ملالا يوسف زاي (باكستان) وكايلاش ساتيارتي (الهند) (أوسلو 10/12/2014)

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    ملالا يوسف زاي (باكستان) وكايلاش ساتيارتي (الهند) عن "نضالهما ضد اضطهاد الاطفال والشباب ودفاعهما عن حق كل الاطفال في التعليم".

  • رئيس منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو يستلم جائزة نوبل للسلام 2013

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  • اليمنية توكل كرمان والليبيريتان سالين جونسون سيريليف وليما غبوي يتسلمن جائزة نوبل للسلام 2011

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 11 الماضية

    نوبل للسلام 2011: النضال السلمي من أجل حقوق النساء

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