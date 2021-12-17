 منجم جديد في بريطانيا: نعمة أم نقمة؟ | مراسلون حول العالم | DW | 24.12.2021

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مراسلون حول العالم

منجم جديد في بريطانيا: نعمة أم نقمة؟

من المقرر بناء منجم جديد في منطقة قديمة لتعدين الفحم في بريطانيا. نشطاء المناخ يحاولون منع ذلك، لكن العديد من سكان المنطقة يأملون في توفير وظائف جديدة.

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