منجم جديد في بريطانيا: نعمة أم نقمة؟

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من المقرر بناء منجم جديد في منطقة قديمة لتعدين الفحم في بريطانيا. نشطاء المناخ يحاولون منع ذلك، لكن العديد من سكان المنطقة يأملون في توفير وظائف جديدة.
فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده تُحضّر مع حلفائها "بدائل" للاتفاق النووي الإيراني في حال فشل مفاوضات فيينا، اتهمت طهران القوى الغربية بممارسة "لعبة إلقاء اللوم".
ذكرت وكالات الأنباء الروسية التابعة للدولة أن 52 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم إثر انفجار في منجم فحم غربي سيبيريا. ولم يتضح بعد سبب الانفجار، ويُعتقد أنه وقع على عمق 250 متراً.
تحاول السلطات الألمانية تسريع عملية اللقاح لوصول رقم 30 مليون جرعة لقاح قبل نهاية العام. وتشهد ألمانيا تشديداً في حركة السفر، حيث تم ادراج فرنسا والدنمارك وبريطانيا إلى قائمة الدول عالية الخطورة بسبب تفشي اصابات كورونا.
ألغت فرنسا اجتماعا بين وزيرة الداخلية البريطانية، ونظيرها الفرنسي ردّاً على خطاب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون "غير المقبول" من وجهة باريس، حول أزمة المهاجرين.
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