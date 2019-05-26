 منتدى DW العالمي الثاني عشر يفتتح أعماله في بون | أخبار | DW | 27.05.2019

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أخبار

منتدى DW العالمي الثاني عشر يفتتح أعماله في بون

بدعوة من مؤسسة DW افتتحت اليوم الدورة الثانية عشرة للمنتدى العالمي للإعلام في بون بحضور ما لا يقل عن 2000 مشارك ومشاركة من مختلف أنحاء العالم. وتنعقد الدورة الحالية تحت شعار "خلق وعي لتحولات جذرية لقوى المجتمع".

Live-Video-Conference: Peter Limbourg - Frank-Walter Steinmeier (DW/P. Böll)

لبى ما لا يقل عن 2000 مشارك ومشاركة من الإعلاميين من مختلف انحاء العالم دعوة مؤسسة DW لحضور الدورة الثانية عشرة للمنتدى العالمي لإعلام  في بون الذي افتتح الاثنين (27أيار/ مايو 2019) من قبل رئيس المؤسسة الألمانية بيتر لومبورغ، حيث القى الرئيس الاتحادي فرانك ـ فالتر شتاينماير كلمة متلفزة من قصره الرئاسي في برلين ونقل بشكل مباشر إلى المؤتمرين في بون.

وينعقد المنتدى في هذه الدورة تحت شعار "خلق وعي لتحولات جذرية لقوى الإعلام". حيث سيناقش المشاركون والمشاركات من عالم الإعلام مع أصحاب القرار في السياسة والمجتمع المدني وفي الثقافة والتعليم وفي الاقتصاد والعلوم على مدى يومين ملف تغيير القوى في الإعلام وفي عموم المجتمع.

وتناول شتاينماير في حديثه الانتخابات الأوروبية وقال " إن الناس في ألمانيا لاحظوا أهمية أوروبا بالنسبة لحياتهم اليومية وذلك نظرا للاستقطاب الحاد الذي جرى نتيجة الحملة الانتخابية، حيث برزت الانجازات اليومية التي يعيشوها في اوروبا موحدة وهو أمر لا يريدون التخلي عنه".

من جانبه، وخلال خطاب الافتتاح، عبر رئيس مؤسسة DW الإعلامية بيتر لومبورغ عن فرحته الكبيرة لانعقاد الدورة الثانية عشرة من المنتدى الإعلامي العالمي. وقال لومبورغ سنثير اهتماما كبيرا بنبرتنا الإعلامية  مع شركائنا وداعمينا حتى داخل المانيا. وفي حوار بناء نسعى لخلق وعي لتحولات جذرية للقوى المؤثرة في الإعلام وفي المجتمع والسياسية وذلك في ظل توسع عملية الرقمنة في حياتنا اليومية.

ح.ع.ح/ح.ز(DW)

  • Participants / Global Media Forum / June 19, 2017 (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    "الهوية والتنوع" شعار منتدى الإعلام العالمي الذي تنظمه مؤسسة DW في مدينة بون الألمانية، والذي افتتح اليوم الاثنين 19 يونيو/حزيران بحضور ممثلين عن الإعلام والسياسة والمجتمع المدني.

  • Musical Welcome / Beethovenfest Bonn, Germany (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    لم يخل افتتاح المنتدى من الجانب الترفيهي، فقد قدم مهرجان بيتهوفن فاصلاً موسيقياً في بداية المنتدى.

  • Brigitte Zypries (Federal Minister for Economic Affairs and Energy, Germany) (DW/P. Böll)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    يشارك في المنتدى حوالي 2000 ضيف من 130 دولة في إطار أربعين فعالية، من بينهم صناع قرار دوليين مثل الأمين العام للبرلمان الأوروبي كلاوس فيله، ونائب المدير العام لليونسكو فرانك لاروا وكارمن بيريز، إحدى مؤسسي مبادرة "مسيرة المرأة" الأمريكية.

  • Brigitte Zypries (Federal Minister for Economic Affairs and Energy, Germany) (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    وزيرة الاقتصاد الألمانية بريغيته زيبيرس: تشجيع المشاريع الرائدة ورجال الأعمال الشباب من أهم الأولويات السياسية الاقتصادية في عصرنا. "الشباب يجلبون الأفكار والكبار لديهم الخبرة وعلينا أن نجمع الطرفين معاً."

  • Peter Limbourg (Director General, Deutsche Welle, Germany) (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    مدير عام مؤسسة DW الإعلامية بيتر لمبورغ موجهاً كلامه للطغاة: لن تستطيعوا قمع حرية الرأي للأبد، فحرية الرأي أقوى منكم.

  • Ashok Sridharan (Lord Mayor, City of Bonn, Germany) (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    آشوك ألكسدندر شريداران، عمدة مدينة بون في كلمته الافتتاحية، وهو كما قدمته رئيسة التحرير في DW اينيس بول، أفضل من يمثل "الهوية والتنوع"، فهو أول عمدة للمدينة من أصول مهاجرة.

  • Keynote: Yusuf Omar (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    الصحفي يوسف عمر من "سي ان ان" يعطي دروساً في التغطية الإعلامية باستخدام الموبايل ورسالته الأساسية هي أن هذه الوسيلة لغة جديدة تحتاج تجريب، وينتظر جمهورها رسالة حقيقية وتلقائية مختلفة عن البرامج التلفزيونية التقليدية.

  • Keynote: Frank La Rue (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    فرانك لا رو - المدير العام المساعد لشؤون الاتصالات والإعلام باليونسكو: "الأخبار الكاذبة ليست أمراً جديداً، وكل ما اختلف الآن هو أنها تقنية جديدة تم تطبيقها على ممارسة قديمة من حملات تضليل الجمهور"

  • Getting away with humor under Mugabe hosted by Zambezi News (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    كيف يمكن مواجهة نظام قمعي؟: بالسخرية، كانت هذه إجابة تكررت على مدار اليوم وأوضحها فريق "زامبازي نيوز" من زيمبابوي، في فاصل ترفيهي لكنه كان أفضل رسالة للحضور.

  • Getting away with humor under Mugabe hosted by Zambezi News (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    الكل ضحك على "النشرة الإخبارية" الساخرة التي قدمها فريق "زامبازي نيوز" من زيمبابوي، ووصلت الرسالة السياسية في دقائق معدودة.

  • Identity and diversity in the age of populism and religious extremism (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    مناقشة شيقة حول الهوية والتنوع في زمن الشعبوية والتطرف الديني بحضور كيله ماتيوس، نائب رئيس معهد مونتريال لدراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان، ماري لامينش، باحثة في المعهد ذاته، الأستاذ أندريه غانيه، أستاذ في الدراسات اللاهوتية بجامعة كونكورديا في كندا ولاورا فاغنكنيشت، إعلامية.

  • Prof. André Gagné (Assoc. Prof., Theological Studies, Concordia University, Canada); Session: Identity and diversity in the age of populism and religious extremism (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    بروفسور أندريه غانييه - أستاذ الدراسات اللاهوتية في جامعة كونكورديا بكندا في حوار حول الهوية والتنوع في زمن الشعبوية والتطرف الديني، يقول "يجب أن نحتاط حتى لا يتحول مجتمعنا الليبرالي لمجتمع غير ليبرالي، فهذا سيعني أن المتطرفين الإسلامويين واليمين المتطرف حققوا هدفهم"

  • Kyle Matthews (Senior Deputy Director, Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies, Canada); Session: Identity and diversity in the age of populism and religious extremism (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    كيل مايتياس - نائب رئيس معهد مونتريال لدراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان يؤكد انه لا يوجد إسلام واحد، ولا يجب أن يضطر المسلمون في كل مرة للدفاع عن أنفسهم بعد كل حادث إرهابي، و"لا يجب أن نقع في فخ داعش ويتحول الأمر لحرب بين المسلمين وغير المسلمين".

    الكاتب: سمر كرم


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