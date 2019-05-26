منتدى DW العالمي الثاني عشر يفتتح أعماله في بون

لبى ما لا يقل عن 2000 مشارك ومشاركة من الإعلاميين من مختلف انحاء العالم دعوة مؤسسة DW لحضور الدورة الثانية عشرة للمنتدى العالمي لإعلام في بون الذي افتتح الاثنين (27أيار/ مايو 2019) من قبل رئيس المؤسسة الألمانية بيتر لومبورغ، حيث القى الرئيس الاتحادي فرانك ـ فالتر شتاينماير كلمة متلفزة من قصره الرئاسي في برلين ونقل بشكل مباشر إلى المؤتمرين في بون.

وينعقد المنتدى في هذه الدورة تحت شعار "خلق وعي لتحولات جذرية لقوى الإعلام". حيث سيناقش المشاركون والمشاركات من عالم الإعلام مع أصحاب القرار في السياسة والمجتمع المدني وفي الثقافة والتعليم وفي الاقتصاد والعلوم على مدى يومين ملف تغيير القوى في الإعلام وفي عموم المجتمع.

وتناول شتاينماير في حديثه الانتخابات الأوروبية وقال " إن الناس في ألمانيا لاحظوا أهمية أوروبا بالنسبة لحياتهم اليومية وذلك نظرا للاستقطاب الحاد الذي جرى نتيجة الحملة الانتخابية، حيث برزت الانجازات اليومية التي يعيشوها في اوروبا موحدة وهو أمر لا يريدون التخلي عنه".

من جانبه، وخلال خطاب الافتتاح، عبر رئيس مؤسسة DW الإعلامية بيتر لومبورغ عن فرحته الكبيرة لانعقاد الدورة الثانية عشرة من المنتدى الإعلامي العالمي. وقال لومبورغ سنثير اهتماما كبيرا بنبرتنا الإعلامية مع شركائنا وداعمينا حتى داخل المانيا. وفي حوار بناء نسعى لخلق وعي لتحولات جذرية للقوى المؤثرة في الإعلام وفي المجتمع والسياسية وذلك في ظل توسع عملية الرقمنة في حياتنا اليومية.

ح.ع.ح/ح.ز(DW)