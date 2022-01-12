منتدى شباب العالم بمصر.. انتقادات وسخرية على مواقع التواصل

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين (العاشر من كانون الثاني/يناير 2022) فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم والتي تستمر حتى 13 كانون الثاني/ يناير الجاري بمنتجع شرم الشيخ.

وانطلق المنتدى في ثلاث دورات في السنوات الماضية 2017 و2018 و2019، وهو يهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويحضر فعاليات المنتدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وولي عهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات السياسية العربية والأجنبية.

كما شاركت عدة شخصيات في المؤتمر بكلمات مسجلة من ضمنها المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري.

وقال كيري، في كلمة مسجلة خلال اليوم الثاني من فعاليات المنتدى إن "التحدي الأكبر الذي نواجهه جميعًا الآن هو جعل أنظمتنا الحكومية والقطاع الخاص تتعاون للتحرك بسرعة كافية" من أجل تجنب أسوأ عواقب أزمة المناخ.

وتابع كيري بأن هذه الخطوة لم تتحق حتى الآن مخاطبا أعضاء المنتدى بالقول: "لذلك آمل أن نتمكن من الاعتماد عليكم جميعًا لممارسة الضغط اللازم".

فيما طالب رئيس كولومبيا إيفان دوكي المشارك بكلمة مسجلة أيضا في المنتدى، بتقدير قدرات الشباب ومواهبهم أكثر من أي وقت مضى، وأشاد بقدرات بلاده في مواجهة الجائحة.

تفاعل كبير على مواقع التواصل

في المقابل، واجه منتدى شباب العالم حملة انتقادات وسخرية، كما في نسخه السابقة، خصوصا أنه يعقد هذا العام حيث يواجه الشباب تراجعا كبيرا في فرص العمل مع التضييق على الحريات الشخصية.

ووجهت ممثلة تحالف البحر المتوسط في المنتدى انتقادات للحكومة المصرية في ملف حقوق الإنسان.

كما سخر بعض المغردين في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي من المنتدى معتبرين بأنه لا يسلط الضوء على مشاكل الشباب ومشاكل المجتمع الحقيقية.

فيما واجه عرض أغنية "بيلا تشاو" الإيطالية الشهرية انتقادات، كونها تشكل رمزا للحرية واللمقاومة ضد الاستبداد. كما اعتبر نشطاء أنّ كلماتها ودلالاتها السياسية لا تتناسب إطلاقا مع الوضع السياسي والاجتماعي الحالي في مصر.

في المقابل، أشادت عدة شخصيات ومؤسسات دولية بالمؤتمر وبالتعاون المصري، خاصة في مجال محاربة الهجرة غير القانونية.

من جانبه، ذكر رئيس بعثة منظمة الصليب الأحمر الدولية في القاهرة جيرومي فونتانا على أهمية مناقشة قضايا تغير المناخ في مناطق النزاع ومستقبل الرعاية الصحية بعد جائحة كورونا.

ف.ش/ أ.ح