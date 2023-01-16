منتدى دافوس والحرب في أوكرانيا

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الحرب في أوكرانيا تهيمن على أعمال منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس.
من المتوقع مشاركة عدد قياسي من رؤساء الدول أو الحكومات في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بمن فيهم المستشار الألماني أولاف شولتس، حيث من المتوقع أن تطغى الحرب في أوكرانيا ووضع الاقتصاد العالمي على أشغال المنتدى.
في العام الماضي، هيمن الغزو الروسي لأوكرانيا على الاجتماع في دافوس. هذا العام، ينصب التركيز على الآثار الاقتصادية للحرب والركود المحتمل. ويطمح المنتدى في أن تتمكن النخب الاقتصادية والسياسية من "التعاون في عالم مشرذم".
اعتبرت منظمة أوكسفام غير الحكومية في تقرير نُشر تزامنا مع افتتاح منتدى دافوس الاقتصادي أن كل ملياردير يمثل فشلا للسياسات العامة. داعية إلى خفض عددهم إلى النصف بحلول عام 2030 بفضل فرض الضرائب كسبيل لمحاربة الفقر.
قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن من الممكن التفكير في تشكيل محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن الحرب على أوكرانيا. وفيما شدد الوزير على ضرورة "محاسبة من بدأ هذه الحرب"، إلا أنه أقر بصعوبة ذلك على المدى القصير.
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