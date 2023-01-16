 منتدى دافوس والحرب في أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 17.01.2023

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منتدى دافوس والحرب في أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا تهيمن على أعمال منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس.

المزيد من المركز الإعلامي

منتدى دافوس.. هل يفاقم الفجوة بين الفقراء والأثرياء؟

منتدى دافوس.. هل يفاقم الفجوة بين الفقراء والأثرياء؟ 16.01.2023

تواجه الشرطة الأوكرانية في أجزاء من مناطق الشرق تم تحريرها مؤخرًا، تواجه معركة مضنية فيما يتعلق باستعادة سيادة القانون.

محاربة الجريمة في أراضي شرق أوكرانيا المحررة 16.01.2023

Emergency workers clear the rubble after a Russian rocket hit a multistory building leaving many people under debris in the southeastern city of Dnipro, Ukraine, Saturday, Jan. 14, 2023. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

هجمات صاروخية روسية تصيب مباني سكنية في أوكرانيا وضحايا بالعشرات 15.01.2023

بينما يزداد الضغط عليه، يتمسك المستشار الألماني بضرورة التشاور مع الشركاء للسماح بإرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا

الضغط يزداد على ألمانيا للسماح بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا 12.01.2023

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العاصمة الأوكرانية كييف تعيش في ظلام حالك مع قطع التيار الكهربائي وفرض حظر التجول. ما رأي سكان العاصمة حول هذا؟

الحياة في الظلام في العاصمة الأوكرانية كييف 17.01.2023

هل تسمح ألمانيا باستلام أوكرانيا للدبابات من طراز ليوبارد؟

أوكرانيا تنتظر سماح ألمانيا بحصول كييف على الدباباة ليوبارد من دول غربية 17.01.2023

بوريس بيستوريوس يتولى وزارة الدفاع الألمانية وقيادة الجيش الألماني، خلفاً لوزير الدفاع المستقيلة كريستين لامبرغشت.

بوريس بيستوريوس يتولى وزارة الدفاع الألمانية وقيادة الجيش الألماني 17.01.2023

احتشد الصينيون في محطات القطارات قبيل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، للاحتفال مع عائلاتهم، وسط مخاوف من تفشي العدوى.

الصين .. مخاوف من تفشي العدوى خلال السنة القمرية الجديدة 17.01.2023

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ARCHIV - 21.05.2022, Schweiz, Davos: Eine Person macht mit dem Handy ein Foto vom Logo des Weltwirtschaftsforums. Über das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos werden seit Jahren Falschbehauptungen verbreitet. Besonders seit der Corona-Pandemie vereinen sich viele Verschwörungsmythen zu einer Super-Erzählung. (zu dpa Feindbild Davos - Verschwörungsanhänger und das Weltwirtschaftsforum) Foto: Markus Schreiber/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

حرب أوكرانيا والوضع العالمي في مقدمة أعمال منتدى دافوس 17.01.2023

من المتوقع مشاركة عدد قياسي من رؤساء الدول أو الحكومات في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بمن فيهم المستشار الألماني أولاف شولتس، حيث من المتوقع أن تطغى الحرب في أوكرانيا ووضع الاقتصاد العالمي على أشغال المنتدى.

ARCHIV - 21.05.2022, Schweiz, Davos: Eine Person macht mit dem Handy ein Foto vom Logo des Weltwirtschaftsforums. Über das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos werden seit Jahren Falschbehauptungen verbreitet. Besonders seit der Corona-Pandemie vereinen sich viele Verschwörungsmythen zu einer Super-Erzählung. (zu dpa Feindbild Davos - Verschwörungsanhänger und das Weltwirtschaftsforum) Foto: Markus Schreiber/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

منتدى دافوس 2023.. الطموح إلى "التعاون في عالم مشرذم" 15.01.2023

في العام الماضي، هيمن الغزو الروسي لأوكرانيا على الاجتماع في دافوس. هذا العام، ينصب التركيز على الآثار الاقتصادية للحرب والركود المحتمل. ويطمح المنتدى في أن تتمكن النخب الاقتصادية والسياسية من "التعاون في عالم مشرذم".

Gabriela Bucher, Executive Director, Oxfam International, Kenya, speaking in theÂ A Generation of Progress Lost: Achieving Gender EqualityÂ session at the World Economic Forum Annual Meeting 2022 in Davos-Klosters, Switzerland,Â 23 May. Congress Centre - Forum Room., Credit:World Economic Forum / Sikarin Fon Thanachaiary / Avalon

لمحاربة الفقر أوكسفام تدعو لفرض ضريبة على أغنى أغنياء العالم 16.01.2023

اعتبرت منظمة أوكسفام غير الحكومية في تقرير نُشر تزامنا مع افتتاح منتدى دافوس الاقتصادي أن كل ملياردير يمثل فشلا للسياسات العامة. داعية إلى خفض عددهم إلى النصف بحلول عام 2030 بفضل فرض الضرائب كسبيل لمحاربة الفقر.

Rescue workers clear the rubble from an apartment building that was destroyed in a Russian rocket attack at a residential neighbourhood in the southeastern city of Dnipro, Ukraine, Sunday, Jan. 15, 2023. The death toll from a Russian missile strike on an apartment building in Dnipro rose to 25 Sunday, President Volodymyr Zelenskyy reported as rescue workers scrambled to pull survivors from the rubble. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

ألمانيا تدعو لتشكيل محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن حرب أوكرانيا 15.01.2023

قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن من الممكن التفكير في تشكيل محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن الحرب على أوكرانيا. وفيما شدد الوزير على ضرورة "محاسبة من بدأ هذه الحرب"، إلا أنه أقر بصعوبة ذلك على المدى القصير.