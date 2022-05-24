منتدى دافوس.. هل يفاقم الفجوة بين الفقراء والأثرياء؟

منتدى دافوس 2023.. الطموح إلى "التعاون في عالم مشرذم"

في العام الماضي، هيمن الغزو الروسي لأوكرانيا على الاجتماع في دافوس. هذا العام، ينصب التركيز على الآثار الاقتصادية للحرب والركود المحتمل. ويطمح المنتدى في أن تتمكن النخب الاقتصادية والسياسية من "التعاون في عالم مشرذم".