منتدى دافوس.. هل يفاقم الفجوة بين الفقراء والأثرياء؟

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منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يبدأ أعماله في ظل وضع جيوسياسي واقتصادي معقد واتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء، فهل تقرب الأزمات الاقتصادية بين أثرياء العالم وفقرائه أم أن الهوة ستزداد اتساعا؟
في العام الماضي، هيمن الغزو الروسي لأوكرانيا على الاجتماع في دافوس. هذا العام، ينصب التركيز على الآثار الاقتصادية للحرب والركود المحتمل. ويطمح المنتدى في أن تتمكن النخب الاقتصادية والسياسية من "التعاون في عالم مشرذم".
اعتبرت منظمة أوكسفام غير الحكومية في تقرير نُشر تزامنا مع افتتاح منتدى دافوس الاقتصادي أن كل ملياردير يمثل فشلا للسياسات العامة. داعية إلى خفض عددهم إلى النصف بحلول عام 2030 بفضل فرض الضرائب كسبيل لمحاربة الفقر.
رغم أنّ استقالة وزيرة الدفاع كريستينه لامبريشت لم تكن مفاجئة، يتردد المستشار شولتس في تعيين خليفة لها. المعارضة تضغط والمستشار يقول إن لديه "فكرة واضحة" وسيصدر إعلانا بذلك "قريبا جدا". متى يكون الإعلان ومن يخلف لامبريشت؟
انطلقت أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث تتصدر الحرب في أوكرانيا جدول أعمال المنتدى، إضافة إلى الوضعين المالي والغذائي وتأثيرهما على النمو، غير أن صندوق النقد الدولي لا يتوقع مع ذلك ركودا للاقتصاد العالمي.
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