 منتدى دافوس.. هل يفاقم الفجوة بين الفقراء والأثرياء؟ | مسائية DW | DW | 16.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

منتدى دافوس.. هل يفاقم الفجوة بين الفقراء والأثرياء؟

منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يبدأ أعماله في ظل وضع جيوسياسي واقتصادي معقد واتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء، فهل تقرب الأزمات الاقتصادية بين أثرياء العالم وفقرائه أم أن الهوة ستزداد اتساعا؟

المزيد من المركز الإعلامي

منتدى دافوس.. هل يحتوي تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا؟

منتدى دافوس.. هل يحتوي تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا؟ 24.05.2022

أكد ما بات يُطلق عليهم المبدعين الاجتماعيين في منتدى دافوس على ضرورة فعل المزيد لمكافحة الفقر والجوع والعدالة بالعالم.

منتدى دافوس 2022: دعوات إلى كلام أقل وفعل أكبر لمكافحة الفقر 26.05.2022

المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ينهي أعماله وسط تحذيرات من حدوث أسوأ أزمة غذاء في العالم منذ عقود.

المستشار الألماني شولتس: يجب ألا ينتصر بوتين في الحرب 27.05.2022

المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ينهي أعماله وسط تحذيرات من حدوث أسوأ أزمة غذاء في العالم منذ عقود.

المستشار الألماني شولتس: يجب ألا ينتصر بوتين في الحرب 26.05.2022

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

بعد استقالة لامبرشت، هل تغير ألمانيا سياستها الدفاعية؟

بعد استقالة لامبرشت، هل تغير ألمانيا سياستها الدفاعية؟ 16.01.2023

ةDW : غياب المغرب عن بطولة أمم أفريقيا للمحليين...تسييس الرياضة؟

ةDW : غياب المغرب عن بطولة أمم أفريقيا للمحليين...تسييس الرياضة؟ 13.01.2023

مسائيةDW : لقاء حصري مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

مسائيةDW : لقاء حصري مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني 13.01.2023

مسائيةDW : ماذا سيعني استيلاء روسيا على مدينة سوليدار الأوكرانية؟

مسائيةDW : ماذا سيعني استيلاء روسيا على مدينة سوليدار الأوكرانية؟ 11.01.2023

المزيد مسائية DW

مسائيةDW: تعويم سعر صرف الجنيه المصري، تحرير للاقتصاد أم تقويض له؟

مسائيةDW: تعويم سعر صرف الجنيه المصري، تحرير للاقتصاد أم تقويض له؟ 11.01.2023

مسائية DW: مذكرات الأمير هاري في الأسواق.. ماذا تكشف؟

مسائية DW: مذكرات الأمير هاري في الأسواق.. ماذا تكشف؟ 10.01.2023

مسائيةDW :تمديد آلية نقل المساعدات لسوريا.. كيف تراه دمشق والمعارضة؟

مسائيةDW :تمديد آلية نقل المساعدات لسوريا.. كيف تراه دمشق والمعارضة؟ 10.01.2023

فوضى البرازيل.. هل تنتقل إلى بلدان أخرى؟

فوضى" البرازيل.. هل تنتقل إلى بلدان أخرى؟ 10.01.2023

اقرأ أيضا

ARCHIV - 21.05.2022, Schweiz, Davos: Eine Person macht mit dem Handy ein Foto vom Logo des Weltwirtschaftsforums. Über das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos werden seit Jahren Falschbehauptungen verbreitet. Besonders seit der Corona-Pandemie vereinen sich viele Verschwörungsmythen zu einer Super-Erzählung. (zu dpa Feindbild Davos - Verschwörungsanhänger und das Weltwirtschaftsforum) Foto: Markus Schreiber/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

منتدى دافوس 2023.. الطموح إلى "التعاون في عالم مشرذم" 15.01.2023

في العام الماضي، هيمن الغزو الروسي لأوكرانيا على الاجتماع في دافوس. هذا العام، ينصب التركيز على الآثار الاقتصادية للحرب والركود المحتمل. ويطمح المنتدى في أن تتمكن النخب الاقتصادية والسياسية من "التعاون في عالم مشرذم".

Gabriela Bucher, Executive Director, Oxfam International, Kenya, speaking in theÂ A Generation of Progress Lost: Achieving Gender EqualityÂ session at the World Economic Forum Annual Meeting 2022 in Davos-Klosters, Switzerland,Â 23 May. Congress Centre - Forum Room., Credit:World Economic Forum / Sikarin Fon Thanachaiary / Avalon

لمحاربة الفقر أوكسفام تدعو لفرض ضريبة على أغنى أغنياء العالم 16.01.2023

اعتبرت منظمة أوكسفام غير الحكومية في تقرير نُشر تزامنا مع افتتاح منتدى دافوس الاقتصادي أن كل ملياردير يمثل فشلا للسياسات العامة. داعية إلى خفض عددهم إلى النصف بحلول عام 2030 بفضل فرض الضرائب كسبيل لمحاربة الفقر.

Olaf Scholz und Christine Lambrecht bei einem Pressestatement am Rande der 234. Sitzung des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude. Berlin, 11.06.2021

استقالة لامبريشت.. المعارضة تضغط وشولتس يعد بخليفة لها "قريبا جدا" 16.01.2023

رغم أنّ استقالة وزيرة الدفاع كريستينه لامبريشت لم تكن مفاجئة، يتردد المستشار شولتس في تعيين خليفة لها. المعارضة تضغط والمستشار يقول إن لديه "فكرة واضحة" وسيصدر إعلانا بذلك "قريبا جدا". متى يكون الإعلان ومن يخلف لامبريشت؟

Die Fahnen vieler Länder am Kongresszentrum Davos sollen die Gäste aus aller Welt begrüßen. In dem holzverkleideten Bau im Schweizer Wintersportort (Kanton Graubünden) findet alljährlich im Januar das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) statt. Zu den Treffen, die seit 1971 stattfinden, reisen tausende führende Politiker, Wissenschaftler und Wirtschaftsvertreter sowie Journalisten an. Das 51. Jahrestreffen 2021 wurde wegen der Corona-Pandemie nur virtuell ausgetragen. Zunehmend beschäftigt sich das WEF auch mit Umweltthemen. (07.06.2021)

عودة منتدى دافوس وسط حرب أوكرانيا وتأزم الاقتصاد العالمي 23.05.2022

انطلقت أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث تتصدر الحرب في أوكرانيا جدول أعمال المنتدى، إضافة إلى الوضعين المالي والغذائي وتأثيرهما على النمو، غير أن صندوق النقد الدولي لا يتوقع مع ذلك ركودا للاقتصاد العالمي.