منتدى بطرسبرغ - الإمارات مستعدة للمساهمة في تسوية الصراع مع أوكرانيا

أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة (16 حزيران/ يونيو 2023)، على استعداد بلاده للمساهمة بكل الطرق الممكنة في تسوية الصراع في أوكرانيا وحل القضايا الإنسانية المرتبطة به.

وقال الرئيس الإماراتي، خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سان بطرسبرغ الروسية: "بالنسبة لأوكرانيا، شكراً لكم على كلماتكم، وكونوا على علم بأنه في حال تطلب أن تقوم الإمارات العربية المتحدة بأي دور آخر، في استقرار الوضع، وفي الأمور الإنسانية، فنحن على استعداد للمساعدة في ذلك بكل الطرق"، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

ومن جانبه، قال بوتين في بداية الاجتماع، على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي: "أود أن أشكركم على جهودكم لحل القضايا الإنسانية في سياق الأحداث في الاتجاه الأوكراني المتعلقة بتبادل المحتجزين، وعدد من القضايا الإنسانية الأخرى من هذا القبيل".

كانت وزارتا الخارجية السعودية والإماراتية، قد أعلنتا في شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي نجاح الوساطة التي قادها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الإفراج عن مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية وتبادلهما.

والسجينان هما نجمة كرة السلة الأمريكية، بريتني جرينر، التي حُكم عليها بالسجن 9 سنوات في روسيا بسبب ضبط مخدرات بحوزتها، وتاجر الأسلحة الشهير فيكتور بوت الذي كان مسجوناً في الولايات المتحدة.

والإمارات، مثل المملكة العربية السعودية، عضو في تكتل "أوبك بلس" لمنتجي النفط الذي يضم روسيا أيضاً، وحافظت على علاقات جيدة مع موسكو على الرغم من الضغوط الغربية للمساهمة في عزلها ومعاقبتها على غزوها لأوكرانيا.

ولم تنضم الإمارات للعقوبات الغربية على موسكو، فضلاً على أن دبي التي طالما كانت من مناطق الجذب للسائحين الروس، أصبحت جاذبة أيضاً لرجال الأعمال الروس على مدى الستة عشر شهراً الماضية مع رحلات طيران مباشرة إلى موسكو وتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية.

بحث عن جثث جنود أوكران وروس

بوتين: الإمارات شريك جيد ومريح

كما أكد بوتين على أن العلاقات بين روسيا والإمارات تتطور بنجاح وتفيد البلدين. وأضاف الرئيس الروسي: "أعلم أن الاقتصاد والمجال الاجتماعي يتطوران بنشاط كبير تحت قيادتكم. وبهذا المعنى، فإن الإمارات شريك جيد ومريح للغاية بالنسبة لنا. والعلاقات بين روسيا والإمارات تتطور بنجاح كبير...الشيء الرئيسي هو أنها تفيد كل من روسيا والإمارات العربية المتحدة".

يذكر أن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعقد في الفترة الممتدة من 14 إلى 17 حزيران/ يونيو الجاري. ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الناشئة والعالم ككل.

وكان لشركات إماراتية حضور واضح في المنتدى الاقتصادي الروسي السنوي في سان بطرسبرغ الذي على عكس العديد من الشركات الأوروبية التي ظلت بمنأى عن روسيا بسبب الصراع الأوكراني.

وفي نفس الاتجاه صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن بلاده مهتمة بالتعاون التجاري والاقتصادي مع دولة الإمارات. وقال بيسكوف: "هناك مصلحة متبادلة في استمرار التعاون التجاري والاقتصادي مع الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى. التفاعل مستمر"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

خ.س/ص.ش (رويترز، د ب أ)