منتخب مصر يفوز على الكاميرون ويصل نهائي أمم أفريقيا

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في مباراة صعبة فاز منتخب مصر لكرة القدم على نظيره الكاميروني بالضربات الترجيحية في نصف نهائي الأمم الأفريقية. الفوز قوبل بفرحة عارمة في شوارع المدن المصرية ، فيما خيم الحزن على الكاميرون.
فشلت تونس في بلوغ المربع الذهبي لأمم أفريقيا وودعت البطولة من الدور ربع النهائي إثر خسارتها أمام بوركينا فاسو، التي كرست عقدتها لنسور قرطاج. عربيا بقي في البطولة منتخبا مصر والمغرب اللذين سيلتقيان في قمة نارية غدا الأحد.
لحظات ومشاهد للفرح والانتصار عاشتها جماهير ولاعبون خلال مباريات كأس أمم إفريقيا وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي. في ما يلي أبرز تلك اللحظات..
تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم في العالم غدا الاثنين صوب مدينة زيوريخ السويسرية لمتابعة ساعة التتويج لأفضل نجوم وإنجازات اللعبة في عام 2021. ولأول مرة تتصارع ثلاث قارات على جائزة "الأفضل".
لا يزال عالم الساحرة المستديرة منقسما حيال مزايا الأجندة الكروية الجديدة للعام المقبل، بما في ذلك إقامة كأس العالم في نوفمبر وديسمبر لأول مرة نظرا لصيف قطر، فهل تصب الأجندة الكروية الجديدة في صالح كرة القدم أم لا؟
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