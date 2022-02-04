 منتخب مصر يفوز على الكاميرون ويصل نهائي أمم أفريقيا | DW الأخبار | DW | 04.02.2022

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منتخب مصر يفوز على الكاميرون ويصل نهائي أمم أفريقيا

في مباراة صعبة فاز منتخب مصر لكرة القدم على نظيره الكاميروني بالضربات الترجيحية في نصف نهائي الأمم الأفريقية. الفوز قوبل بفرحة عارمة في شوارع المدن المصرية ، فيما خيم الحزن على الكاميرون.

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