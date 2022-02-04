منتخب مصر يفوز على الكاميرون ويصل نهائي أمم أفريقيا

بسبب قطر..هل يربك تعديل موعد المونديال عالم الساحرة المستديرة؟

لا يزال عالم الساحرة المستديرة منقسما حيال مزايا الأجندة الكروية الجديدة للعام المقبل، بما في ذلك إقامة كأس العالم في نوفمبر وديسمبر لأول مرة نظرا لصيف قطر، فهل تصب الأجندة الكروية الجديدة في صالح كرة القدم أم لا؟