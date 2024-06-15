منتخب سويسرا يفاجئ نظيره المجري ويخطف النقاط الثلاث

حقق المنتخب السويسري بأداء مفاجئ أول فوز له على حساب منتخب المجر في المجموعة الأولى من كأس أمم أوروبا، حيث لعب منتخب سويسرا مباراة هجومية منذ اللحظات الأولى من بداية اللقاء، ليحتل بذلك المركز الثاني خلف منتخب ألمانيا.

فاز منتخب سويسرا على المجر 3/1، اليوم السبت (15 يونيو/ حزيران 2024)، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بكأس أمم أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا . وحصل المنتخب السويسري على أول ثلاث نقاط له في المجموعة، ليحتل المركز الثاني خلف المنتخب الألماني الذي استهل مشواره بالفوز الكبير على اسكتلندا 1/5، أمس الجمعة، في افتتاح البطولة.

على الجانب الآخر، يحتل المنتخب المجري المركز الثالث ويأتي خلفه منتخب اسكتلندا في المركز الأخير.

وبدأت المباراة بدون مقدمات، حيث هاجم المنتخب السويسري بقوة منذ البداية، وسط أداء متحفظ من جانب المنتخب المجري. وفي الدقيقة 12 سجل المنتخب السويسري الهدف الأول عن طريق كوادو دواه، الذي تلقى تمريرة رائعة من زميله ميشيل ابيشير، ليضع الكرة في شباك بيتر غولاتشي حارس المجر.

وتصدى غولاتشي حارس منتخب المجر لفرصة خطيرة من روبن فارغاس مهاجم سويسرا، حينما أخطأ المدافع المجري في إعادة الكرة لزميله، ليخطفها فارغاس ويسددها لكن الحارس تصدى لها وأبعدها ببراعة في الدقيقة 20 .

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل المنتخب السويسري الهدف الثاني عن طريق ميشيل ابيشير، الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليسرى لمرمى غولاتشي.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم سويسرا 2 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب السويسري أداءه الهجومي، وسيطرته على المباراة، وحاول المنتخب المجري مجاراته.

مدافع المجر فيلي أوربان في مواجهة محمد زكي امدوني لاعب منتخب سويسرا صورة من: Memmler/Eibner/IMAGO

وفي الدقيقة 66 سجل منتخب المجر الهدف الأول عن طريق بارناباس فارغا، الذي تلقى كرة عرضية من الجهة اليسرى من القائد دومينيك سوبوسلاي، ليوجهها بضربة رأس في شباك الحارس يان سومر.

وبعد الهدف، أصبح المنتخب المجري أكثر هجوما وحاول الضغط على منافسه السويسري وتسجيل هدف ثان يعدل به النتيجة دون جدوى.

لكن بمرور الوقت ظهر الإرهاق واضحا على أداء المنتخب المجري ولاعبيه، ولم تنجح هجماتهم في هز شباك يان سومر حارس مرمى سويسرا. وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل بريل إيمبولو الهدف الثالث للمنتخب السويسري، مستغلا خطأ في التمرير من جانب الدفاع المجري، لينفرد بمرمى غولاتشي ويضع الكرة في الشباك مسجلا الهدف الثالث.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز سويسرا على المجر 3 ـ 1.

وبذلك احتل المنتخب السويسري المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف المنتخب الألماني، صاحب الأرض، بفارق الأهداف.

ع.خ/ أ.ح (د ب ا)