منتخب المغرب يواصل صنع التاريخ... هل تكتمل الفرحة؟

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في لقاء تاريخي بامتياز، أسود الأطلس يقصون الماتاودر الإسباني من مونديال قطر، ويتأهلون إلى ربع النهائي، كأول فريق عربي يحقق هذا الإنجاز الكروي الكبير...
واصل المنتخب المغربي صنع التاريخ في نهائيات كأس العالم لكرة القدم ودون اسمه بحروف من ذهب في عالم الساحرة المستديرة، بعدما أصبح أول فريق عربي يتأهل لدور الثمانية في المونديال بعد تغلبه بركلات الترجيح على نظيره الإسباني.
فاجأ مدرب البرتغال الجميع وترك رونالدو على مقاعد البدلاء، ودفع بدلا منه بمهاجم بنفيكا الشاب غونسالو راموس، الذي تألق مسجلا هاتريك في شباك سويسرا، ليقود بلاده اكتساح سويسرا وبلوغ ربع النهائي لأول مرة منذ 16 عاما.
انضمت إنجلترا إلى ركب المنتخبات المؤهلة لربع نهائي مونديال قطر 2022 دون عناء وذلك بفوزها الكبير بثلاثية نظيفة على السنغال. وبهذا الفوز سيلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الفرنسي في دور الثمانية يوم السبت المقبل.
يسعى المنتخب المغربي لكرة القدم الى كتابة تاريخ جديد في مشاركته السادسة في نهائيات كأس العالم، عندما يلاقي الجارة إسبانيا بطلة 2010 الثلاثاء على استاد المدينة التعليمية في الدوحة ضمن نافسات دول الثمن في مونديال قطر.
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