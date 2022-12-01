 منتخب المغرب يواصل صنع التاريخ... هل تكتمل الفرحة؟ | مسائية DW | DW | 06.12.2022

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مسائية DW

منتخب المغرب يواصل صنع التاريخ... هل تكتمل الفرحة؟

في لقاء تاريخي بامتياز، أسود الأطلس يقصون الماتاودر الإسباني من مونديال قطر، ويتأهلون إلى ربع النهائي، كأول فريق عربي يحقق هذا الإنجاز الكروي الكبير...

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