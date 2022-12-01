منتخب المغرب يواصل صنع التاريخ... هل تكتمل الفرحة؟

مونديال قطر ـ منتخب المغرب إلى ربع النهائي في إنجاز عربي غير مسبوق

واصل المنتخب المغربي صنع التاريخ في نهائيات كأس العالم لكرة القدم ودون اسمه بحروف من ذهب في عالم الساحرة المستديرة، بعدما أصبح أول فريق عربي يتأهل لدور الثمانية في المونديال بعد تغلبه بركلات الترجيح على نظيره الإسباني.