إنكلترا تنهي مغامرة سويسرا وتتأهل لنصف نهائي يورو 2024

تأهل المنتخب الإنكليزي إلى الدور قبل النهائي ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعدما تغلب 5-3 على نظيره السويسري بركلات الترجيح في دور ربع النهائي إثر نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

أنهى منتخب إنكلترا السبت (السادس من تموز/يوليو 2024) مغامرة نظيره السويسري في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 بألمانيا عند دور الثمانية، ليتأهل الإنجليز للدور قبل النهائي بعد مباراة ماراثونية حسمتها ركلات الترجيح.

وتعادل الفريقان بنتيجة 1/1 في الوقتين الأصلي والإضافي، حيث تقدم منتخب سويسرا بهدف مهاجمه بريل إيمبولو في الدقيقة 75 بعد كرة عرضية من زميله دان ندوي.

وأدرك الإنكليز التعادل سريعاً في الدقيقة 80 بتسديدة بوكايا ساكا نجم أرسنال التي سكنت الشباك بعد الارتطام بالقائم الأيمن.

وانتزع المنتخب الإنكليزي بطاقة التأهل متفوقاً بنتيجة 5/3 بعدما نجح في تسديد جميع الركلات الخمس بأقدام كول بالمر وجود بيلينغهام وبوكايو ساكا وإيفان توني وترنت ألكسندر أرنولد.

في المقابل سدد الثلاثي السويسري فابيان شار وشيردان شاكيري وزكي العمدوني في الشباك، وأضاع مانويل أكانجي الركلة الأولى التي أنقذها الحارس الإنكليزي جوردان بيكفورد.

ويلعب منتخب إنكلترا في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء المقبل في دورتموند مع الفائز منمباراة هولندا ضد تركيا التي ستقام في وقت لاحق اليوم في العاصمة برلين.

خ.س/ع.خ (د ب أ، رويترز، أ ف ب)