 منتخب ألمانيا للسيدات يخسر أمام كولومبيا في اللحظات الأخيرة | DW الأخبار | DW | 30.07.2023

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منتخب ألمانيا للسيدات يخسر أمام كولومبيا في اللحظات الأخيرة

خسر منتخب ألمانيا للسيدات أمام منتخب كولومبيا في مونديال كرة القدم للسيدات. الهزيمة جاءت في اللحظات الأخيرة بهدف قاتل وتنتهي المباراة بفوز كولومبيا بهدفين مقابل هدف.

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Colombia's forward #18 Linda Caicedo celebrates scoring her team's first goal during the Australia and New Zealand 2023 Women's World Cup Group H football match between Germany and Colombia at Sydney Football Stadium in Sydney on July 30, 2023. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

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Germany's forward #19 Klara Buhl (L) and Morocco's forward #19 Sakina Ouzraoui Diki (R) during the Australia and New Zealand 2023 Women's World Cup Group H football match between Germany and Morocco at Melbourne Rectangular Stadium, also known as AAMI Park, in Melbourne on July 24, 2023. (Photo by WILLIAM WEST / AFP) (Photo by WILLIAM WEST/AFP via Getty Images)

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Football - 2022 Womens Africa Cup of Nations - Quarterfinal - Morocco v Botswana - Prince Moulay Abdellah Stadium - Rabat - Morocco. Morocco Team Picture during the 2022 Womens Africa Cup of Nations quarterfinal game between Morocco and Botswana at Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat, Morocco on 13 July 2022 © Ryan Wilkisky/Sports Inc URN:67880087

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