منتخب ألمانيا للسيدات يخسر أمام كولومبيا في اللحظات الأخيرة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
خسر منتخب ألمانيا للسيدات أمام منتخب كولومبيا في مونديال كرة القدم للسيدات. الهزيمة جاءت في اللحظات الأخيرة بهدف قاتل وتنتهي المباراة بفوز كولومبيا بهدفين مقابل هدف.
كولومبيا تنتزع فوزا ثمينا على ألمانيا وتتصدر مجموعتها بمونديال السيدات. وبفوزه على منتخب سيدات كوريا الجنوبية سجل منتخب المغرب نقاطاً تاريخية على أكثر من صعيد في المونديال.
بعد فوز عريض على سيدات المغرب بسداسية نظيفة، سيقابل منتخب ألمانيا للسيدات نظيره الكولومبي، ولكن بغياب ركائز مهمة في الدفاع ، بيد أن مدربة المنتخب ارتينا فوس-تيكلنبرغ رفعت راية التحدي.
حقق المنتخب الألماني للسيدات فوزا سهلا على نظيره المغربي، وصيف كأس إفريقيا، في مونديال السيدات في أستراليا ونيوزيلندا، ولكن المفاجأة كانت في العدد الكبير من الأهداف. مدرب المنتخب المغربي قال "ما يؤلمنا هو الهدف الثالث"!
بعد دخولهن تاريخ كرة القدم العربية في القارة السمراء باعتبارهن أول منتخب يبلغ نهائيات كأس العالم، تمني سيدات المغرب النفس بترك بصمة تاريخية بالنسبة لكرة القدم العربية في العرس العالمي المقرّر في أستراليا ونيوزيلندا.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول