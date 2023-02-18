منتجات تباع في السوق رغم حظرها لخطورتها.. كيف يمكن التعرف عليها؟

هذه المادة محظورة في ألمانيا منذ أغسطس/آب 2022. تحديدا في الأطعمة والمكملات الغذائية التي تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم ذات اللون الأبيض، ممنوعة. ومع ذلك، يمكن أن نتشري علكة أو مستحضرات فيتامينات لا تزال تحتوي على هذه المادة المبيّضة. لماذا؟

إنه أمر قانوني، وفقًا لهيئة حماية المستهلكين في ولاية شمال الراين – ويستفاليا الألمانية. على الأقل إذا كانت منتجات تم تصنيعها وفقًا للأنظمة القديمة، وكانت معروضة في السوق قبل 8 أغسطس/آب 2022. فلا يزال من الممكن بيعها حتى نفاد تلك الكمية، أو انتهاء صلاحيتها، كما ينقل موقع "تي أونلاين" الإخباري.

وبحسب هيئة حماية المستهلكين، ينطبق ذلك خصوصا على المكملات الغذائية، لأن تاريخ صلاحيتها غالبًا ما يكون طويل المدة.

ثاني أكسيد التيتانيوم قد يتلف المادة الوراثية

سبب حظر ثاني أكسيد التيتانيوم في المكملات الغذائية والأطعمة، هو أنه لا يمكن استبعاد أن الصبغة الموجودة فيه قد تلحق الضرر بالمادة الوراثية (الحمض الريبي النووي). ولكن هذه المادة لا تزال مسموحًا بها في المنتجات الطبية، وكذلك في مستحضرات التجميل.

كيف نعرف إن كانت السلعة التي نشتريها تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم؟

هيئة حماية المستهلكين في هامبورغ تشرح ذلك: في الأطعمة يحمل ثاني أكسيد التيتانيوم تسمية E 171. أما في مستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية فيكتب أحيانا باسمه الواضح ثاني أكسيد التيتانيوم، أو يحمل رمز CI 77891.

أطعمة يومية قد تتحوّل إلى سموم

وبهذا يمكن العثور على هذه المادة في مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين، وفي مستحضرات التجميل مثل الكريمات والسوائل الواقية من أشعة الشمس أو معجون الأسنان. كما قد يتواجد ثاني أكسيد التيتانيوم في دهانات الجدران وغيرها من الدهانات، وكذلك في المنسوجات.

أما في الأطعمة فلا يزال من الممكن العثور على هذه المادة المحظورة في بعض الحلويات والصلصات الجاهزة الخفيفة وزخارف قوالب الكاتو والعلكة.

وسبب ذلك: لأن هذه الأطعمة أنتجت قبل أغسطس/آب 2022، وتاريخ صلاحيتها لما ينتهِ بعد. هيئة حماية المستهلكين تنصح: انظر إلى قائمة المكونات في الأطعمة وتأكد من خلوها من رمز E 171. فإذا وجدت هذا الرمز، فلا تشترِه لأن هناك بدائل له خالية من ثاني أكسيد التيتانيوم.

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ف.ي