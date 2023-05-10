مناورات للناتو في سماء ألمانيا تثير مخاوف من تعطيل الرحلات الجوية

من المتوقع أن تؤثر مناورة الدفاع الجوي، التي سيقوم بها الناتو في السماء فوق ألمانيا على الحركة الجوية الأوروبية في حزيران/ يونيو. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان سيؤدي إلى تعطيل الحركة الجوية على نطاق واسع، أو سيؤدي فقط إلى تأخيرات محلية.

وستشارك أكثر من 200 طائرة عسكرية في التدريبات، حيث سيتم إغلاق مناطق واسعة من المجال الجوي الألماني مؤقتًا أمام الطائرات غير العسكرية. لذلك، يجب أن يتوقع المسافرون الذين يخططون للقيام برحلة جوية ما بين 12 إلى 24 يونيو/ حزيران حدوث تأخيرات وحتى إلغاءات لأن السماء فوق أوروبا ستكون أكثر ازدحامًا من المعتاد.

حقوق المسافرين بالتعويض

داخل الاتحاد الأوروبي، يتم تنظيم حقوق المسافرين جوا بشكل واضح، لكن يشترط أن يكونوا مسافرين مع شركة طيران مقرها الاتحاد الأوروبي.

بيد أن حقوق التعويض قد تصبح أكثر صعوبة عندما يتعلق الأمر بالرحلات التي لا يغطيها قانون حقوق الركاب في الاتحاد الأوروبي، فبينما تنص اتفاقية مونتريال على أن شركات الطيران مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن التأخير، فمن غير الواضح ما يعنيه هذا على وجه التحديد.

لا تدريبات طيران في الليل

وتقول القوات الجوية الألمانية، التي ستقود المناورة الرئيسية التي تشارك فيها 25 دولة عضو في الناتو، إن المجال الجوي للبلاد سينقسم إلى ثلاثة قطاعات: المجال الجوي الشرقي سيكون مخصصًا للاستخدام العسكري من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا، والمجال الجوي الجنوبي من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 5 مساءً، والمجال الجوي الشمالي من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 8 مساءً. ولن يتم إجراء أية تدريبات على الطيران ليلاً أو في عطلات نهاية الأسبوع.

مطار دوسلدورف، على سبيل المثال، يقول إنه ليس من الممكن حتى الآن تقييم كيفية تأثير التمرين على الحركة الجوية وقال متحدث باسم مطار دوسلدورف لـ DW: "مع ذلك ، نظرًا للديناميكيات المتوقعة لهذا التمرين الواسع النطاق غير المسبوق، لا يمكن استبعاد حدوث بعض الاضطرابات".

يوناس مارتيني/ علاء جمعة