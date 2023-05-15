 مناورات حزب الله.. جدل في لبنان ورسائل للخارج | مسائية DW | DW | 22.05.2023

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مسائية DW

مناورات حزب الله.. جدل في لبنان ورسائل للخارج

مناورات عسكرية لحزب الله اللبناني بالذخيرة الحية تعيد احياء الجدل الداخلي والخارجي بشأن سلاح الحزب ورئيس الحكومة اللبنانية يرفض اي مظهر يشكل انتقاصا من سلطة الدولة، فما خلفية هذه المناورات واي تداعيات لها داخليا وخارجيا؟

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