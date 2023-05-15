مناورات حزب الله.. جدل في لبنان ورسائل للخارج

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مناورات عسكرية لحزب الله اللبناني بالذخيرة الحية تعيد احياء الجدل الداخلي والخارجي بشأن سلاح الحزب ورئيس الحكومة اللبنانية يرفض اي مظهر يشكل انتقاصا من سلطة الدولة، فما خلفية هذه المناورات واي تداعيات لها داخليا وخارجيا؟
توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالرد على من وصفهم بأعداء إسرائيل، بعد ساعات من إطلاق أكثر من ثلاثين صاروخاً انطلاقاً من لبنان. وفيما أقرت واشنطن "بحقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها" دعت الأمم المتحدة "إلى ضبط النفس".
على إيقاع الانهيارات المتلاحقة في لبنان، يتصاعد الحديث عن وجوب الانتقال إلى نظام سياسي جديد، قوامه اللامركزية أو الفيدرالية. ورغم أن طرح الفيدرالية ليس جديدا، يعود الحديث عنها إلى الواجهة عند كل مرحلة سياسية انتقالية.
كلف الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة مما يبقي الملياردير السني على رأس حكومة تواجه انهيارا ماليا داخليا منذ ثلاث سنوات.
قال الرئيس الفرنسي ماكرون إنه يجب حل مشاكل لبنان وحل مشكلات الناس فيها وإزاحة الذين لا يعرفون كيف يفعلون ذلك وطالب بتغيير القيادة السياسية في البلاد وإزاحة السياسيين اللبنانيين الذين يعرقلون الإصلاحات.
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