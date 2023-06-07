مناورات "إير ديفندر 23" ما الرسائل والأهداف؟

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مناورات جوية لحلف الناتو هي الأكبر من نوعها في أوروبا بقيادة ألمانية.. الجيش الألماني يؤكد أن التدريبات لا تستهدفُ أي طرف على وجه التحديد.. فما هي الرسائل التي تحملها مناوراتُ إير ديفندر؟ وإلى من تحديدا؟
طلب وزير الدفاع الألماني من نظيره الصيني وقف برنامج تدريبي يشارك فيه طيارون ألمان سابقون. وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الصين وظفت العديد من طياري القوات الجوية الألمانية السابقين لتدريب طياريها منذ سنوات.
الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تراقب حرب روسيا العدوانية على أوكرانيا بقلق كبير، وبخاصة دول الحلف الواقعة شرقًا. لذا تتعاون جيوش هذه الدول سوية مع جنود وجنديات ألمان بمحاذاة الحدود مع روسيا.
بانضمام فنلندا إلى حلف الناتو تكون قد تخلت عن حيادها العسكري الذي دام لعقود، وجاء ذلك نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا. فماذا سيتغير على الجبهة الشمالية للناتو الآن؟ ومتى تنضم السويد أيضا إلى الحلف العسكري؟
مع مرور عام على اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، أحدث الصراع هناك تحولات جذرية في السياسة الألمانية، بيد أن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ما يزال يواجه صعوبات في التعاطي مع الوضع الجديد، فما هي مؤشرات ذلك؟
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