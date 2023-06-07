مناورات "إير ديفندر 23" ما الرسائل والأهداف؟

حرب أوكرانيا خلقت نقطة تحول لألمانيا.. واقع محفوف بالمصاعب؟

مع مرور عام على اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، أحدث الصراع هناك تحولات جذرية في السياسة الألمانية، بيد أن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ما يزال يواجه صعوبات في التعاطي مع الوضع الجديد، فما هي مؤشرات ذلك؟