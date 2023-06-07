 مناورات "إير ديفندر 23" ما الرسائل والأهداف؟ | مسائية DW | DW | 13.06.2023

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مسائية DW

مناورات "إير ديفندر 23" ما الرسائل والأهداف؟

مناورات جوية لحلف الناتو هي الأكبر من نوعها في أوروبا بقيادة ألمانية.. الجيش الألماني يؤكد أن التدريبات لا تستهدفُ أي طرف على وجه التحديد.. فما هي الرسائل التي تحملها مناوراتُ إير ديفندر؟ وإلى من تحديدا؟

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