مناهضو ترشح بوتفليقة يستعدون للخروج في مسيرات مليونية

يستعد الجزائريون المعارضون لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة لمسيرات عبر مختلف الولايات، استجابة لدعوات أطلقها نشطاء ينادون بمليونية، قبل يومين من انتهاء سحب استمارات الترشح للراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية
ينظّم الجزائريون المعارضون لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة (ولاية) خامسة اليوم (الجمعة الأول من آذار/ مارس 2019) للخروج للشارع عبر مختلف الولايات. يأتي ذلك استجابة للدعوات التي أطلقها نشطاء شباب عبر فيسبوك، ينادون بمليونية، قبل يومين من انتهاء عملية سحب استمارات الترشح من جانب الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية في نيسان/إبريل .2019
واتسمت المسيرات، التي انطلقت خلال الأسبوع الماضي، بالسلمية وشارك فيها مختلف طبقات المجتمع، وسط انتشار أمني غير مسبوق. وانتشر رجال الشرطة، وقوات مكافحة الشغب صبيحة اليوم بشكل مكثف، ليتمركزوا في النقاط الأساسية التي من المتوقع أن يصل إليها المحتجون، كساحة أول مايو بقلب العاصمة الجزائرية، وساحة البريد المركزي (على بعد ثلاثة كيلومترات من أول مايو)، وقصر الحكومة الذي لا يبعد أكثر من كيلومتر واحد عن البريد المركزي وأيضا قصر الرئاسة، الذي يبعد أكثر من 4 كيلومترات عن قصر الحكومة.
يشار إلى أن المحتجين قاموا بمسيرة في العاصمة الجزائرية يوم الجمعة الماضي، لمسافة تزيد عن سبعة كيلومترات، مارين بالنقاط الأساسية، (أول مايو، البريد المركزي، قصر الحكومة، وقصر المرادية)، حيث تم منعهم وتفريقهم عند الحاجز الأمني الأخير على بعد 500 متر من القصر الرئاسي. وحذر رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، أمس الخميس، من تكرار "سيناريو سورية" في بلاده جراء التظاهرات التي ترفض ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
م.م/ ح.ز (د ب أ)
باستثناء باريس التي أصدرت بيانا حذرا أكدت فيه حق الجزائريين في اختيار حكامهم، التزمت باقي العواصم الغربية والأوروبية الصمت المطبق اتجاه موجة الاحتجاجات العارمة في الجزائر ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. (01.03.2019)
أفادت مصادر وشهود عيان بأن الشرطة الجزائرية ألقت القبض على عدد من صحافيين شاركوا باحتجاج في الجزائر العاصمة للمطالبة بحق تغطية احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة وترشيح عبد العزيز بوتفليقة لولاية جددة. (28.02.2019)