مناقشة حادة في البرلمان الألماني حول التلقيح الالزامي

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ناقش البرلمان الألماني امكانية تنفيذ تلقيح الزامي لغير الراغبين في التطعيم ضد كورونا. وشهد النقاش جدلا حتى بين الائتلاف الحاكم. وأوضح المستشار شولتس أن عدم التطعيم سيسبب تداعيات سلبية على الجميع.
في أول مثول له أمام البوندستاغ للإجابة على أسئلة النواب، جدد المستشار أولاف شولتس تأييده لإلزامية اللقاح وطالب بأن يكون لكل البالغين، بيد أنه ترك مسألة الحسم للبرلمان. كما رد على اتهامات المعارضة له بالتردد في الأمر.
مع سيطرة متحور أوميكرون والانتشار السريع والواسع للعدوى، يزداد الحديث عن التطعيم وإلزاميته. فهل يجب أن يصبح إلزاميا أم يبقى اختياريا؟ وما هي مبررات رافضي التلقيح؟ وما دلالة حركة الاحتجاج الواسعة ضد التطعيم وقيود كورونا؟
شهدت عدة مدن ألمانية مظاهرات كبيرة رفضاً للإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما خرج آخرون للاحتجاج ضد تلقيح الأطفال. كما شهدت عدة عواصم أوروبية مظاهرات مماثلة.
أكدت الحكومة الاتحادية تأجيل هدفها بالوصول بنسبة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد إلى 80 بالمائة حتى نهاية الشهر القادم، فيما أعلن معهد "روبرت كوخ" عن حدوث انخفاض مجدداً في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد.
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