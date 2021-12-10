 مناقشة حادة في البرلمان الألماني حول التلقيح الالزامي | DW الأخبار | DW | 12.01.2022

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DW الأخبار

مناقشة حادة في البرلمان الألماني حول التلقيح الالزامي

ناقش البرلمان الألماني امكانية تنفيذ تلقيح الزامي لغير الراغبين في التطعيم ضد كورونا. وشهد النقاش جدلا حتى بين الائتلاف الحاكم. وأوضح المستشار شولتس أن عدم التطعيم سيسبب تداعيات سلبية على الجميع.

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