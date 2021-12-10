مناقشة حادة في البرلمان الألماني حول التلقيح الالزامي

شولتس يطرح إلزامية اللقاح لكل البالغين ويترك الحسم للبرلمان

في أول مثول له أمام البوندستاغ للإجابة على أسئلة النواب، جدد المستشار أولاف شولتس تأييده لإلزامية اللقاح وطالب بأن يكون لكل البالغين، بيد أنه ترك مسألة الحسم للبرلمان. كما رد على اتهامات المعارضة له بالتردد في الأمر.