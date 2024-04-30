منافس يصغره بثلاثين عاما .. تايسون يعود للحلبة في نزال رسمي

قبل 10 أعوام من ولادة الـ"يوتيوبر" والملاكم جيك بول، فاز تايسون بلقبه الأول بطولة العالم للوزن الثقيل، والآن سيتواجه الاثنان في نزال رسمي، تُحتسب نتيجته ضمن سجل كل من بول وتايسون، الذي كانت خسارته الرسمية الأخيرة 2005.

سيُقام النزال المرتقب بين أسطورة الملاكمة السابق مايك تايسون (حاليا 57 عاما) وأحد مشاهير منصة يوتيوب الملاكم جيك بول في 20 يوليو/ تموز المقبل، ضمن إطار نزالٍ احترافيّ مصنّفٍ في فئة الوزن الثقيل، وفقاً لما أعلنه الملاكمان والمنظّمون الاثنين.

وسيكون النزال عبارة عن ثماني جولات، كل جولة تدوم دقيقتين، وستُحتسب نتيجته ضمن سجل كل من بول وتايسون، الذي تعود خسارته الرسمية الأخيرة إلى 2005.

وسيكون عمر الرجل الحديدي مايك تايسون 58 عاما عندما يدخل الحلبة للمرة الأولى منذ مباراته الاستعراضية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 ضد روي جونز جونيور، والتي انتهت بالتعادل.

ووفقا لشبكة (إي.إس.بي.إن)، فإن فارق العمر عند النزال بين الرجلين سيصل إلى 31 عاما وهو الأكبر في تاريخ ملاكمة المحترفين، فقد ولد تايسون في 30 يونيو/ حزيران 1966، أما جيك بول فقد ولد في 17 يناير/ كانون الثاني عام 1977.

ولم يفز تايسون بطل الملاكمة الأميركي العالمي السابق (50 فوزاً بينها 44 بالضربة القاضية و6 خسائر)، بأي نزالٍ منذ فوزه على كليفورد إتيان في 2003.

كتب بول على حسابه عبر "إكس": "مايك تايسون أراد أن يكون النزال احترافياً. نتفليكس أرادت أن يكون النزال احترافياً. لذلك وافقت على أن يكون كذلك. الفائز يأخذ كل شيء".

مايك تايسون يفوز بلقب بطل العالم للوزن الثقيل لأول مرة عام 1986، عندما كان عمره 20 عاما. صورة من: AFP/dpa/picture-alliance

وسيقام النزال في ملعب "أي تي أند تي" في أرلينغتون، تكساس، معقل نادي دالاس كاوبويز لكرة القدم الأميركية، ويتسع الملعب لـ 80 ألف متفرج، وسيتم بثه عبر منصة نتفليكس.

وقال ناكيسا بيداريان، الذي أسس مع بول شركة موست فاليبول بروموشنز (إم.في.بي) للترويج للنزالات "وقع مايك تايسون وجيك بول على عقد النزال مع الرغبة في القيام بذلك في نزال احترافي يسفر عن نتيجة.

"عملت الشركة على مدى الأسابيع الستة الماضية مع الشركاء على تلبية متطلبات إدارة التراخيص واللوائح في تكساس لتصبح المباراة رسمية، ونحن ممتنون للوصول إلى هذه النقطة".

وفاز تايسون الملقّب بـ"الرجل الحديد" بلقب بطل العالم للوزن الثقيل لأول مرة عام 1986 واحتفظ باللقب من 1987 إلى 1990، قبل نحو 10 أعوام من ولادة الـ"يوتيوبر" بول البالغ حالياً 27 عاماً. وبعد خسارته الكبيرة التي مُنيَ بها أمام جيمس "باستر" دوغلاس عام 1990 في طوكيو، عاد تايسون إلى البطولة العالمية في 1996 لكنه خسر النهائي أمام إيفاندر هوليفيلد.

ويملك بول 9 انتصارات من بينها 6 بالضربة القاضية وخسارة واحدة، ويعود فوزه الأخير إلى الشهر الماضي حين تغلّب على رايان بورلند بعد دقيقتين و37 ثانية في الجولة الأولى. خسارته الوحيدة جاءت بمواجهة البريطاني تومي فوري في شباط/فبراير 2023 في السعودية.

ص.ش/خ.س (أ ف ب، رويترز)