منافسات حامية على بطاقتي التأهل لنهائي خليجي 25

يخوض المنتخب العراقي صاحب الارض ونظيره القطري مواجهة حامية للظفر باحدى بطاقتي المباراة النهائية لخليجي 25 عندما يلتقيان على استاد البصرة الدولي الإثنين (16 يناير/ كانون الثاني 2023)، في حين تأمل البحرين أن تتابع بنجاح حملة الدفاع عن اللقب عندما تواجه عُمان على ملعب الميناء الاولمبي في اليوم نفسه ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويتطلع العراق للاستفادة من عاملي الارض والجمهور مثلما حصل في مبارياته السابقة، لتخطي نظيره القطري الذي بلغ الدور نصف النهائي بفضل تعادل مثير أمام الامارات عندما كان متاخراً أمامها بهدف حتى الدقيقة 88 في الجولة الثالثة الاخيرة من دور المجموعات للمجموعة الثانية. وتميل كفة تاريخ لقاءات المنتخبين في بطولات كأس الخليج لمصلحة العراق الفائز في سبع مباريات مقابل خسارة و3 تعادلات.

وتتوق الجماهير العراقية لرؤية "أسود الرافدين" يتوجون باللقب الخليجي بعد غياب دام منذ النسخة التاسعة التي جرت عام 1988 في السعودية، كما أنها المرة الأولى التي يستضيف فيها العراق البطولة منذ النسخة الخامسة التي جرت عام 1979.

استهل المنتخب العراقي مشواره في خليجي 25 بتعادل سلبي أمام نظيره العُماني قبل الفوز على السعودية في مباراة أقيمت تحت أمطار غزيرة، ليختتم دور المجموعات بفوز كاسح على اليمن بخماسية نظيفة ويتأهل إلى نصف النهائي من صدارة المجموعة.

المنتخبات الخليجية تستعد للمشاركة في "خليجي 25" في العراق

إلى ذلك اعتبر المدافع العراقي مصطفى ناظم أن منتخب بلاده يمتلك "الافضلية في مواجهة قطر لاننا نخوض هذه المباراة الصعبة أمام جماهيرنا الكبيرة وعلى ارضنا والاجواء التي يعيشها منتخب أسود الرافدين مثالية".

في المقابل، افتتح المنتخب القطري مشاركته بفوز على الكويت 2- صفر قبل أن يخسر أمام البحرين 1-2، ليعود ويتعادل أمام الامارات 1-1 في مباراة كان فيها حتى قبل دقيقتين من صافرة النهاية خارج البطولة. وأعرب مدرب "العنابي" البرتغالي برونو ميغيل بينيرو عن استعداد منتخبه للقاء العراق مدركاً التأثير الكبير لجماهير "أسود الرافدين". وقال: "خلف المنتخب العراقي جماهير غفيرة ونحاول عدم التأثر بذلك والاّ نكون في اجواء سلبية في المباراة. نملك لاعبين شباب باستطاعتهم اثبات جدارتهم كمنتخب قويّ، ولا نخشى المنتخب العراقي".

ومن المتوقع أن يفتقد "العنابي" خدمات مهاجمه أحمد علاء جراء اصابته بتمزق في العضلة الخلفية حسب ما أكد زميله علي أسد عقب نهاية مباراته أمام الامارات في دور المجموعات "خرج أحمد بعد شعوره بألم في العضلة الخلفية بعد تمزق، ننتظر كي نرى ماذا سيحصل، خروجه المبكر امام الإمارات خلط اوراقنا، لكن بديله يوسف عبد الرزاق أدى ما عليه". اما القائد إسماعيل محمد فقد أكد أن التواجد الكبير للجماهير العراقية في مواجهة نصف النهائي، من شأنه ان يحفز اللاعبين القطريين أيضاً على حد تعبيره، معترفا في الوقت نفسه بصعوبة المواجهة.

وتفتقد جل عناصر المنتخب القطري الى الخبرة والتجربة خصوصاً على مستوى بطولات كأس الخليج، ذلك ان الاتحاد المحلي للعبة قرر النأي باللاعبين الأساسيين الذين خاضوا منافسات كأس العالم 2022 في قطر، عن المشاركة في خليجي 25 مقابل الإعتماد على لاعبين شباب وآخرين من المنتخب الاولمبي مطعمين ببعض العناصر التي لم تأخذ كامل الفرصة خلال المناسبات الكبيرة التي خاضها "العنابي" سواء خلال المونديال أو خلال رحلة التحضير المطولة له.

البحرين في مواجهة عمان

وتقام المباراة الثانية بين البحرين وعمان على ملعب الميناء الاولمبي بدلاً من استاد البصرة الدولي لأسباب تتعلق بإدامة وحيوية الملعب الأخير. وتأثرت ارضية ملعب البصرة الدولي كثيراً خلال مباراة العراق والسعودية في الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات المجموعة الاولى التي انتهت لحساب العراق بهدفين نظيفين، بسبب غزارة الأمطار التي سقطت على مدينة البصرة لمدة 24 ساعة متواصلة. وتصدر حامل اللقب منتخب البحرين المجموعة الثانية بـ 7 نقاط من فوزين على الامارات وقطر بالنتيجة ذاتها 2-1 وتعادل أمام الكويت 1-1.

وانتهج مدرّب البحرين البرتغالي هيليو سوزا أسلوب التغيير في التشكيلة الاساسية في مبارياته الثلاث، مبرراً خياره بـ "الوضع الطبيعي في البطولات المجمّعة. هذا الأمر يشكل صعوبة وضغطا على اللاعبين لأنهم يخوضون ثلاث مباريات صعبة". قال سوزا عشية اللقاء المنتظر أمام عمان "البحرين على أتم الاستعداد لهذه المواجهة، ونحن نطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تضعنا في النهائي"، مشدداً على أن التفاصيل الصغيرة هي من ستحسم المواجهة بسبب قوة المنتخبين.

كسب المدرب البرتغالي الذي قاد البحرين في 2019 الى اللقب الأول في تاريخها الرهان بعدما طالته الانتقادات قبل انطلاق البطولة، بسبب التشكيلة التي اختارها وغاب عنها بعض الاسماء المعروفة مثل المخضرم اسماعيل عبداللطيف وهداف الدوري البحريني في آخر موسمين مهدي عبدالجبار.

في المقابل، حلّ المنتخب العماني في المركز الثاني للمجموعة الأولى بعد تعادله سلباً مع العراق المضيف في مستهل مشواره في البطولة، قبل فوزه المثير على اليمن 3-2 وثم السعودية 2-1.

ويضم المنتخب في صفوفه أسماء مميزة أمثال محمد المسلمي وحارب السعدي وأرشد العلوي وجميل اليحمدي وصلاح اليحيائي وعصام الصبحي ولمنذر العلوي. وأحرزت عمان التي تشارك في البطولة للمرة الثالثة والعشرين في تاريخها لقبها الأول في 2009 بفوزها على السعودية بركلات الترجيح 6- 5 (صفر-صفر)، ثم الثاني في 2018 بنفس الطريقة بتخطيها الامارات 5-4 (صفر-صفر).

و.ب/ع.غ (أ ف ب)