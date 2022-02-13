مناظر ساحرة: رحلة بغلاسييه إكسبريس

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بالكاد توجد وسيلة أفضل من المقطورة البانورامية الزجاجية في "غلاسييه إكسبريس" للسفر عبر جبال الألب. الرحلة من سانت موريتز إلى تزيرمات تستغرق ثماني ساعات في "أبطأ قطار سريع في العالم".
الرحلة بقطار غلاسيه إكسبرس من أشهر رحلات القطارات في العالم. منذ 88 عاما يعتبر السفر على متن "أبطأ قطار سريع في العالم" من أكثر الرحلات إثارة وراحة لاستكشاف جبال الألب.
لسنوات طويلة، كان السياح العرب جزءًا من الحياة اليومية في العديد من المدن الألمانية، بما في ذلك ميونيخ، عاصمة ولاية بافاريا، بيد أنه وبسبب جائحة كورونا، باتت المدينة تفتقد سياحها من العرب هذا العام.
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