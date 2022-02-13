 مناظر ساحرة: رحلة بغلاسييه إكسبريس | يوروماكس | DW | 13.02.2022

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يوروماكس

مناظر ساحرة: رحلة بغلاسييه إكسبريس

بالكاد توجد وسيلة أفضل من المقطورة البانورامية الزجاجية في "غلاسييه إكسبريس" للسفر عبر جبال الألب. الرحلة من سانت موريتز إلى تزيرمات تستغرق ثماني ساعات في "أبطأ قطار سريع في العالم".

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