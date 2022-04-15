 مناظرة ماكرون لوبان.. كيف انعكست على مزاج الناخب الفرنسي؟ | مسائية DW | DW | 22.04.2022

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مسائية DW

مناظرة ماكرون لوبان.. كيف انعكست على مزاج الناخب الفرنسي؟

مناظرة تلفزيونية بين إمانويل ماكرون ومنافسته في السباق الرئاسي اليمينية مارين لوبان.. على ماذا ركزت وكيف أثرت نتائجها في المشهد الانتخابي الفرنسي؟

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French President Emmanuel Macron, candidate for his re-election, and French far-right Rassemblement National party presidential candidate Marine Le Pen sit prior to taking part in a French presidential election debate, in Saint-Denis, north of Paris, France April 20, 2022. Ludovic Marin/Pool via REUTERS

من الحجاب إلى بوتين.. مناظرة ساخنة بين ماكرون ولوبان 21.04.2022

في مناظرة تلفزيونية، اتهم الرئيس الفرنسي، المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان بالدفع لـ"حرب أهلية" في فرنسا برغبتها في حظر الحجاب وبالتبعية لروسيا، فيما اتهمته بتبني نظرية المؤامرة.

Marine Le Pen, leader of French far-right National Rally (Rassemblement National) party and candidate for the 2022 French presidential election, gestures as she delivers a speech after partial results in the first round of the 2022 French presidential election are announced, in Paris, in Paris, France, April 10, 2022. REUTERS/Pascal Rossignol

في حال فوزها.. لوبان تعد بإنهاء التعاون الدفاعي مع ألمانيا 13.04.2022

قدمت مرشحة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان ملامح سياستها الخارجية. لوبان وعدت، في حال فوزها بالرئاسة، بالسعي لـ "تقارب استراتيجي" بين الناتو وروسيا. كما أكدت عزمها على وقف مشاريع تطوير السلاح المشتركة مع ألمانيا.

Shows television screen French presidential election candidate for the En-Marche movement Emmanuel Macron and Marine Le Pen, National Front Party during on the eve of a face-to-face TV debate where French presidential candidates will debate as part of their campaign for the second round on May 3, 2017 in Paris,France. Imago/Paulo Amorim

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تصطدم رؤيتان للعالم بين ماكرون المؤيد لأوروبا ومنافسته اليمينية المتطرفة لوبان، التي وعدت بتقليص "سلطات" الاتحاد الأوروبي والخروج من "الهيمنة" الألمانية، ولكن يتعين عليها أيضا تحديد موقفها من روسيا ومن بوتين تحديدا.

French President and La Republique en Marche (LREM) party candidate for re-election Emmanuel Macron gestures as he addresses sympathizers after the first results of the first round of France's presidential election at the Paris Expo Porte de Versailles Hall 6 in Paris, on April 10, 2022. - French President Emmanuel Macron leads far-right leader Marine Le Pen in the first round of France's elections on April 10, 2022 by a larger than expected margin, with the rivals now set to battle for the presidency in a run-off later this month, projections showed. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

ماكرون ولوبان.. من يحسم السباق الرئاسي في الجولة الثانية؟ 11.04.2022

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