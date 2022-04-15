مناظرة ماكرون لوبان.. كيف انعكست على مزاج الناخب الفرنسي؟

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مناظرة تلفزيونية بين إمانويل ماكرون ومنافسته في السباق الرئاسي اليمينية مارين لوبان.. على ماذا ركزت وكيف أثرت نتائجها في المشهد الانتخابي الفرنسي؟
في مناظرة تلفزيونية، اتهم الرئيس الفرنسي، المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان بالدفع لـ"حرب أهلية" في فرنسا برغبتها في حظر الحجاب وبالتبعية لروسيا، فيما اتهمته بتبني نظرية المؤامرة.
قدمت مرشحة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان ملامح سياستها الخارجية. لوبان وعدت، في حال فوزها بالرئاسة، بالسعي لـ "تقارب استراتيجي" بين الناتو وروسيا. كما أكدت عزمها على وقف مشاريع تطوير السلاح المشتركة مع ألمانيا.
تصطدم رؤيتان للعالم بين ماكرون المؤيد لأوروبا ومنافسته اليمينية المتطرفة لوبان، التي وعدت بتقليص "سلطات" الاتحاد الأوروبي والخروج من "الهيمنة" الألمانية، ولكن يتعين عليها أيضا تحديد موقفها من روسيا ومن بوتين تحديدا.
فاز إيمانويل ماكرون بالجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية بنتيجة فاقت التوقعات، متغلبا على منافسته زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان. المرشحان سيواجهان بعضهما في جولة ثانية بعد أسبوعين، فمن سيحسم السباق الرئاسي لصالحه؟
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