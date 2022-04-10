 مناظرة حامية بين ماكرون ولوبان قبل انتخابات الأحد | DW الأخبار | DW | 21.04.2022

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مناظرة حامية بين ماكرون ولوبان قبل انتخابات الأحد

مناظرة بين ماكرون ولوبان. المناظرة الوحيدة كانت صاخبة. اتهم ماكرون لوبان بعلاقتها ببوتين وبروسيا، لوبان رفضت الاتهامات وتحدثت عن عزمها منع الحجاب وعن مصاعب الفرنسيين المعيشية. الانتخابات ستقام يوم الأحد وستسفر عن انتخاب رئيس أو رئيس جديدة لفرنسا.

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