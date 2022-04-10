مناظرة حامية بين ماكرون ولوبان قبل انتخابات الأحد

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مناظرة بين ماكرون ولوبان. المناظرة الوحيدة كانت صاخبة. اتهم ماكرون لوبان بعلاقتها ببوتين وبروسيا، لوبان رفضت الاتهامات وتحدثت عن عزمها منع الحجاب وعن مصاعب الفرنسيين المعيشية. الانتخابات ستقام يوم الأحد وستسفر عن انتخاب رئيس أو رئيس جديدة لفرنسا.
أفرزت نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية مشهدا مشابها لما حدث عام 2017 حيث يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون مرشحة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان. فما هي مواقفهما في ملف الهجرة.
يدلي الناخبون الفرنسيون بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة التي تمثل فيها مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تهديدا غير متوقع لآمال الرئيس إيمانويل ماكرون في الفوز بولاية جديدة.
في مناظرة تلفزيونية، اتهم الرئيس الفرنسي، المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان بالدفع لـ"حرب أهلية" في فرنسا برغبتها في حظر الحجاب وبالتبعية لروسيا، فيما اتهمته بتبني نظرية المؤامرة.
فاز إيمانويل ماكرون بالجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية بنتيجة فاقت التوقعات، متغلبا على منافسته زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان. المرشحان سيواجهان بعضهما في جولة ثانية بعد أسبوعين، فمن سيحسم السباق الرئاسي لصالحه؟
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