مناطق في شمال الصين تتعرض لخسائر فادحة بسبب الأمطار والفيضانات

إعصار أيدا يسبب "كارثة كبرى" في ولاية لويزيانا الأمريكية

أعلن البيت الأبيض الأمريكي وقوع كارثة كبرى في لويزيانا بعد أن ضربها إعصار إيدا الذي اجتاح الولاية قادما من خليج المكسيك وتسبب في قطع الكهرباء عن مئات الآلاف. وكان قد وصل إلى اليابسة وهو في الفئة الرابعة.