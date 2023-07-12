 مناطق في شمال الصين تتعرض لخسائر فادحة بسبب الأمطار والفيضانات | DW الأخبار | DW | 07.08.2023

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DW الأخبار

مناطق في شمال الصين تتعرض لخسائر فادحة بسبب الأمطار والفيضانات

أسفرت الأمطار الغزيرة والفيضانات في مناطق بشمال الصين عن خسائر مادية وبشرية خلال الأسابيع الماضية. وتبذل فرق الإنقاذ جهودها لاستعادة الحياة الطبيعية ولكن الأمر قد يستغرق عدة أسابيع أو أشهر.

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