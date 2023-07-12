مناطق في شمال الصين تتعرض لخسائر فادحة بسبب الأمطار والفيضانات

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أسفرت الأمطار الغزيرة والفيضانات في مناطق بشمال الصين عن خسائر مادية وبشرية خلال الأسابيع الماضية. وتبذل فرق الإنقاذ جهودها لاستعادة الحياة الطبيعية ولكن الأمر قد يستغرق عدة أسابيع أو أشهر.
يؤدي الاحتباس الحراري إلى مزيد من ظواهر الطقس المتطرفة وما ينجم عن ذلك من خسائر وأضرار كبيرة. بلدان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، تطالب الدول الغنية في النصف الشمالي بدفع تعويضات عن الأضرار المناخية التي تسببت فيها.
مع تفاقم ظاهرة التغير المناخي، قد لا يجد ملايين البشر خيارا سوى النزوح جراء ضراوة الفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر. لذا تدرس بعض الحكومات "خيار الموائمة والتكيف" ومن ضمن الخيارات "نقل السكان"، لكن ذلك ليس سهلا.
أعلن البيت الأبيض الأمريكي وقوع كارثة كبرى في لويزيانا بعد أن ضربها إعصار إيدا الذي اجتاح الولاية قادما من خليج المكسيك وتسبب في قطع الكهرباء عن مئات الآلاف. وكان قد وصل إلى اليابسة وهو في الفئة الرابعة.
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.
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