مناطق في شمال إيطاليا تتعرض لفيضانات عارمة

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تعرضت مناطق في شمال إيطاليا لفيضانات عارمة تسببت في خسائر مادية كبيرة للسكان. الفيضانات نجمت عن أمطار غزيرة أدت إلى ارتفاع مستويات المياه وغرق الأراضي والمنازل .
بلغت حصيلة أولية لضحايا فيضانات وانهيارات في الكونغو الديمقراطية ورواندا المجاورة ما لا يقل عن 530 إنسان. الأمين العام للأمم المتحدة رأى فيها "تجسيدا لتسارع التغير المناخي وتبعاته المأسوية على البلاد التي لا ذنب لها".
بسبب تأثيرات التغيرات المناخية، تأمل الأمم المتحدة في أن توفر شبكات أنظمة الإنذار المبكر، الحماية لكافة البشر على ظهر الأرض في غضون السنوات الخمس المقبلة. فما هي هذه الأنظمة؟ وهل يمكن تحقيق هذا الهدف؟
لولا تغيّر المناخ في العالم، لما عاشت دول القرن الإفريقي أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود، تسببت في وفاة 43 ألف شخص في الصومال لوحده خلال عام واحد، وفق نتائج دراسة. كيف ذلك؟
دشنت الولايات المتحدة مبادرة جديدة تجمع إسرائيل ودولا عربية من أجل مواجهة ظاهرة تغير المناخ في المنطقة، بيد أن المبادرة تواجه تحديات تتمثل في بناء الثقة بين الأطراف وأيضا إيجاد مصادر لتمويل المشاريع المشتركة.
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