 مناطق في شمال إيطاليا تتعرض لفيضانات عارمة | DW الأخبار | DW | 19.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

مناطق في شمال إيطاليا تتعرض لفيضانات عارمة

تعرضت مناطق في شمال إيطاليا لفيضانات عارمة تسببت في خسائر مادية كبيرة للسكان. الفيضانات نجمت عن أمطار غزيرة أدت إلى ارتفاع مستويات المياه وغرق الأراضي والمنازل .

المزيد من المركز الإعلامي

الفيضانات تجتاح وسط وشمال إيطاليا، وتتسبب في مقتل 5 أشخاص على الأقل وإجلاء الآلاف من منازلهم.

الفيضانات تجتاح شمال إيطاليا 17.05.2023

Damage after the flood in Cesena, Italy on May 17, 2023. At least eight people died and thousands were evacuated from their homes after heavy rains caused devastation across Italy's northern region. Photo by Alessandro Mazza/Fotogramma/IPA/ABACAPRESS.COM

فيضانات في إيطاليا تشرد الآلاف وتتسبب في أضرار واسعة 18.05.2023

تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة

تداعيات التغير المناخي في عام 2022 ـ جفاف وفيضانات وأعاصير مدمرة 26.12.2022

المشاركون في مؤتمر المناخ يتفقون على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من تداعيات تغير المناخ.

مؤتمر المناخ يقر إنشاء صندوق الخسائر والأضرار 20.11.2022

المزيد DW الأخبار

تزايد خطر الأغذية الفاسدة في الأسواق الليبية منذ عام 2014 دون أن تتمكن السلطات من القضاء على المهربين أو الحد من نشاطهم

انتشار الأطعمة الفاسدة في ليبيا بانتهاء تاريخ الصلاحية 19.05.2023

العديد من الدول في الشرق الأوسط تعاني اليوم من ارتفاع هائل في أسعار المواد الغذائية يفوق دخل المواطن.

دول عديدة في الشرق الأوسط تعاني ارتفاع أسعار الغذاء، وتتفاقم فيها الحالات الإنسانية 19.05.2023

دعا زعماء مجموعة السبع مرة أخرى روسيا إلى سحب قواتها بشكل كامل من أوكرانيا.

مجموعة السبع تعلن عقوبات جديدة على موسكو وتنتظر زيلينسكي في اليابان 19.05.2023

بعد غياب دام حوالي 12 عاما عادت سوريا إلى جامعة الدول العربية ويشارك رئيسها الأسد في أعمال القمة العربية في جدة .

عودة الرئيس السوري الأسد إلى القمة العربية بعد غياب طويل 19.05.2023

اقرأ أيضا

06.05.2023, Demokratische Republik Kongo, Nyamukubi: Eine Frau reagiert, während sie erfährt, dass Mitglieder ihrer Familie ums Leben gekommen sind. Nach schweren Überschwemmungen und Erdrutschen in der Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der Toten weiter gestiegen. Foto: Moses Sawasawa/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

حصيلة ضحايا فيضانات في الكونغو الديموقراطية ورواندا بالمئات 07.05.2023

بلغت حصيلة أولية لضحايا فيضانات وانهيارات في الكونغو الديمقراطية ورواندا المجاورة ما لا يقل عن 530 إنسان. الأمين العام للأمم المتحدة رأى فيها "تجسيدا لتسارع التغير المناخي وتبعاته المأسوية على البلاد التي لا ذنب لها".

HANDOUT - Die undatierte künstlerische Illustration zeigt einen von der US-Raumfahrtbehörde Nasa entwickelten Mini-Satelliten mit der Bezeichnung «Cyclon Global Navigation Satellite System» (CYGNNS) im Weltraum über einem Hurrican auf der Erde fliegend. Mit einer Flotte von acht rund 30 Kilogramm schweren Mini-Satelliten von der Größe eines Schwans will die Nasa die Vorhersage gefährlicher tropischer Stürme verbessern. Auch über den Verlauf und die Intensität von Hurrikanen sollen die Satelliten detaillierter Auskunft geben als bisher möglich - unter anderem, indem sie ins Auge des Sturms und durch seine massiven Regenwände hindurch blicken. (zu dpa «Mini-Satelliten blicken ins Herz von Hurrikanen» vom 11.11.2016 - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: «Foto: Nasa/dpa») Foto: Nasa/NASA/dpa ++

تغير المناخ .. أنظمة الانذار المبكر قد تنقذ أرواح البشر 06.05.2023

بسبب تأثيرات التغيرات المناخية، تأمل الأمم المتحدة في أن توفر شبكات أنظمة الإنذار المبكر، الحماية لكافة البشر على ظهر الأرض في غضون السنوات الخمس المقبلة. فما هي هذه الأنظمة؟ وهل يمكن تحقيق هذا الهدف؟

Buney Aayow Ibrahim, a Somali woman affected by the worsening drought due to failed rain seasons, holds her child Sadia Salas Abdi, 3, as her grandmother Habiba Osman looks on outside their makeshift shelter at the Alla Futo camp for internally displaced people, in the outskirts of Mogadishu, Somalia September 23, 2022. REUTERS/Feisal Omar

دراسة: تغيّر المناخ يتسبّب في تجويع الملايين في القرن الإفريقي 27.04.2023

لولا تغيّر المناخ في العالم، لما عاشت دول القرن الإفريقي أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود، تسببت في وفاة 43 ألف شخص في الصومال لوحده خلال عام واحد، وفق نتائج دراسة. كيف ذلك؟

July 25, 2021**Emirati farmers harvest dates in the Khanou area in Abu Dhabi's Liwa oasis, on July 25, 2021, during the Liwa Date Festival. - Every year, the Abu Dhabi government holds the Liwa Date Festival during harvest season which begins in July, to celebrate the tree and its fruit, considered a staple food in the Arabian Peninsula. It includes competitions for farmers allowing them to win prizes, introduces them to modern practices and allows the exchange of expertise among producers. (Photo by Karim SAHIB / AFP)

إسرائيليون وفلسطينيون وعرب "معا" لمواجهة تغير المناخ 24.03.2023

دشنت الولايات المتحدة مبادرة جديدة تجمع إسرائيل ودولا عربية من أجل مواجهة ظاهرة تغير المناخ في المنطقة، بيد أن المبادرة تواجه تحديات تتمثل في بناء الثقة بين الأطراف وأيضا إيجاد مصادر لتمويل المشاريع المشتركة.