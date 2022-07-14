 مناطق ألمانية مدمرة حتى بعد عام من فيضانات صيف 2021 | عينٌ على أوروبا | DW | 15.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عينٌ على أوروبا

مناطق ألمانية مدمرة حتى بعد عام من فيضانات صيف 2021

مناطق في غرب ألمانيا لا تزال مدمرة بسبب فيضانات الصيف الماضي 2021 العنيفة. ومن السكان من لايزال أمامهم الكثير من العمل. فكيف يتوق السكان للعودة إلى الحياة الطبيعية؟

مشاهدة الفيديو 05:36

المزيد من المركز الإعلامي

قبل عام اجتاحت موجة فيضان خلال فصل الصيف مناطق وادي نهر آر

مرور عام منذ أن ضربت الفيضانات العارمة أوروبا الغربية 14.07.2022

حدوث أعاصير مفاجئة يثير قلق خبراء الطقس بسبب صعوبة توقع حدوثها.

الأعاصير المحلية تثير قلق خبراء الطقس لصعوبة توقعها 25.05.2022

لاجئون سوريون يدا بيد لمساعدة الأوكران

ألمانيا: مجموعة متطوعين سوريين يهبون لدعم الأوكران 07.04.2022

الأضرار التي سببتها الفيضانات في ألمانيا تهدد بانتشار الأوبئة في المناطق المنكوبة.

فيضانات ألمانيا تهدد بانتشار الأوبئة في المناطق المنكوبة 23.07.2021

المزيد عينٌ على أوروبا

Videostill aus einer ZDF-Übernahme

مدرسة طبخ وفندقة في فرنسا تنشر ذوقها في كل العالم 15.07.2022

Fokus Europa Spanien Kleinwüchsige

جدل إسبانيا حول تسلية قصار القامة وترفيههم للجمهور 15.07.2022

Fokus Europa Italien Fischer

هكذا تأثر صيادو السمك في إيطاليا بفعل حرب أوكرانيا 15.07.2022

DW Fokus Europa (Sendungslogo arabisch)

عينٌ على أوروبا - دول وأشخاص وحكايات 14.07.2022

اقرأ أيضا

A person walks past destroyed houses in Altenburg, district of Altenahr, Rhineland-Palatinate, western Germany, on July 20, 2021, during clearing work after devastating rains and floods hit the region. (Photo by Christof STACHE / AFP) (Photo by CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images)

عام على كارثة فيضانات ألمانيا.. كيف حال الناس اليوم؟ 14.07.2022

بعد عام من الفيضانات التي اجتاحت بشكل خاص منطقة "آرتال" بغرب ألمانيا، لايزال الناس يعانون من تداعيات الكارثة، حيث بيوت مدمرة وصدمات نفسية، لكنهم يؤكدون أن "الحياة يجب أن تستمر"! كما تتواصل جهود إنعاش السياحة في المنطقة.

16/07/2021*** Ein Foto, das die Bezirksregierung Köln am Freitag über Twitter verbreitete, zeigt Überschwemmungen in Erftstadt-Blessem. Laut der Behörde sind einige Häuser eingestürzt, mehrere Menschen würden vermisst. +++ dpa-Bildfunk +++

عام 2021: كوارث وفيضانات وخسائر بالمليارات 10.01.2022

أضرار كارثية خلفتها الفيضانات والأعاصير والتقلبات المناخية الأخرى التي شهدها العام المنصرم. شركة "ميونخ ري" الألمانية لإعادة التأمين ترجمت هذه الخسائر إلى أرقام في تقرير سنوي وضع 2021 في مصاف السنوات الأكثر تكلفة.

Euro Banknoten und Geldbündel | Verwendung weltweit

ألمانيا.. استبدال نحو 87 مليون يورو من "نقود الفيضانات" التالفة 30.11.2021

تضررت الكثير من البنوك بمختلف أنواعها خلال الفيضانات الجارفة التي ضربت ولايتي شمال الراين - وستفاليا وراينلاند بفالتس. ومنذ ذلك الحين تم استبدال سندات مالية بقيمة عدة ملايين من اليورو.

In der Eifel haben heftige Regenf‰lle und Dauerregen f¸r ‹berschwemmungen und ‹berflutungen gesorgt. Im Ahrtal trat der Fluss vielerorts ¸ber die Ufer und ¸berschwemmte nicht nur Keller sondern ganze Ortschaften. Im Bild der Ort Dernau Landkreis Ahrweiler, der beinahe komplett von den Wassermassen geflutet wurde. Viele Menschen verloren alles. Dernau, 15.07.2021 *** In the Eifel heavy rains and continuous rain have caused floods and inundations In the Ahr valley the river overflowed its banks in many places and flooded not only cellars but also whole villages In the picture the village Dernau district Ahrweiler , which was almost completely flooded by the water masses Many people lost everything Dernau, 15 07 2021 Foto:xC.xHardtx/xFuturexImage

فيضانات ألمانيا.. إعادة البناء وفق آلية تحول دون تكرار الكارثة 17.11.2021

يأمل سكان المناطق المنكوبة بالفيضانات في ألمانيا في العودة إلى منازلهم في أقرب وقت، بيد أن الخبراء يؤكدون الحاجة إلى تغيير جذري في آلية إعادة البناء لتجنب كوارث فيضانات في المستقبل، وهو ما يعني التفكير بحلول مستدامة.