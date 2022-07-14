مناطق ألمانية مدمرة حتى بعد عام من فيضانات صيف 2021

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مناطق في غرب ألمانيا لا تزال مدمرة بسبب فيضانات الصيف الماضي 2021 العنيفة. ومن السكان من لايزال أمامهم الكثير من العمل. فكيف يتوق السكان للعودة إلى الحياة الطبيعية؟
بعد عام من الفيضانات التي اجتاحت بشكل خاص منطقة "آرتال" بغرب ألمانيا، لايزال الناس يعانون من تداعيات الكارثة، حيث بيوت مدمرة وصدمات نفسية، لكنهم يؤكدون أن "الحياة يجب أن تستمر"! كما تتواصل جهود إنعاش السياحة في المنطقة.
أضرار كارثية خلفتها الفيضانات والأعاصير والتقلبات المناخية الأخرى التي شهدها العام المنصرم. شركة "ميونخ ري" الألمانية لإعادة التأمين ترجمت هذه الخسائر إلى أرقام في تقرير سنوي وضع 2021 في مصاف السنوات الأكثر تكلفة.
تضررت الكثير من البنوك بمختلف أنواعها خلال الفيضانات الجارفة التي ضربت ولايتي شمال الراين - وستفاليا وراينلاند بفالتس. ومنذ ذلك الحين تم استبدال سندات مالية بقيمة عدة ملايين من اليورو.
يأمل سكان المناطق المنكوبة بالفيضانات في ألمانيا في العودة إلى منازلهم في أقرب وقت، بيد أن الخبراء يؤكدون الحاجة إلى تغيير جذري في آلية إعادة البناء لتجنب كوارث فيضانات في المستقبل، وهو ما يعني التفكير بحلول مستدامة.
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