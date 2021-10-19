 مناصرو الحشد الشعبي في العراق يتظاهرون ضد نتائج الانتخابات التشريعية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.10.2021

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أخبار

مناصرو الحشد الشعبي في العراق يتظاهرون ضد نتائج الانتخابات التشريعية

طاف مئات العراقيين الشوارع في بغداد، وفي عدد من المحافظات العراقية في مظاهرات احتجاجية على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أظهرت خسارة عدد من  الأحزاب والكيانات الشيعية لمقاعدها في البرلمان العراقي الجديد.

صورة من الأرشيف لاحتجاجات على نتائج الانتخابات

صورة من الأرشيف لاحتجاجات على نتائج الانتخابات

تظاهر المئات من مناصري الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في الدولة، الثلاثاء (19 تشرين الأول/أكتوبر 2021) في جادة تؤدي إلى أحد مداخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد، احتجاجاً على "تزوير" يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة. ونزل كذلك محتجون إلى شوارع بمحافظات البصرة وكربلاء وواسط و ديالي وكركوك وصلاح الدين، وقد حملوا أعلام العراق ولافتات كتبوا فيها عبارات تنديد بـ "عمليات التزوير" وتطالب بـ "العد والفرز اليدوي" .

مختارات

يعزو مراقبون فوز التيار الصدري في الانتخابات إلى فهمه "مزاج الشارع العراقي" واستفادته من سلبية الأغلبية الصامتة. ولكن لماذا خسرت قوى شيعية أخرى؟ وكيف سيكون شكل الحكومة القادمة وما هي حظوظ الكاظمي للبقاء في منصبه؟

وجه الناخبون في العراق صفعة لحلفاء إيران في الانتخابات. لكن تخفيف قبضة الفصائل الشيعية المسلحة على مفاصل الدولة ما زال مسألة تتسم بحساسية سياسية، في وقت تخيم فيه على الرؤوس سحابات القلق من احتمال تفجر العنف في أي لحظة.

بعدما كان القوة الثانية في البرلمان السابق مع 48 مقعداً، حاز تحالف الفتح، الحليف القوي لطهران، على نحو 15 مقعداً فقط في انتخابات العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بحسب النتائج الأولية.

وندّد قياديون في التحالف بـ"تزوير" في العملية الانتخابية، وتوعدوا بالطعن بها، فيما لم يحدد موعد إعلان النتائج الرسمية النهائية التي يتوقع أن تنشر خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة بعد انتهاء المفوضية العليا للانتخابات من النظر بالطعون المقدمة.

وفيما طغى الهدوء على التظاهرة التي جرت وسط انتشار أمني كثيف، ردد متظاهرون شعار "من عينه الأمريكان نهايته أفغانستان" و"كلا كلا أمريكا، كلا كلا للتزوير، كلا كلا اسرائيل"، وفق مراسل لفرانس برس. ورفع المتظاهرون كذلك لافتات كتب عليه "نطالب بعدالة الانتخابات"، وأخرى خطت عليها عبارة "على بعثة الأمم المتحدة أن تكون أمينة على رسالتها في العراق ولا تشارك بالاغتيال السياسي". 

تأتي هذه التظاهرة بعد تجمعات متفرقة أخرى شهدها اليومان الماضيان في أرجاء مختلفة من العراق وشارك بها المئات وتخللها قطع طرقات احتجاجاً على النتائج، بعد دعوات من فصائل موالية لإيران. وقال زعيم عصائب أهل الحق، أحد فصائل الحشد الشعبي، قيس الخزعلي في بيان الاثنين "فليتظاهر وليعتصم من يشعر أن حقه قد غبن وسلب ... من دون مساس بالمصالح العامة والخاصة"، في ما رآه مراقبون تخفيضاً للنبرة.

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البشير شو - الانتخاب الطبيعي

واتهمت أحزاب شيعية السبت المفوضية الانتخابية بأنها "لم تصحّح انتهاكاتها الجسيمة" التي ارتكبت خلال عملية عدّ وفرز الأصوات وقالت إنها أفشلت العملية الانتخابية.

في الوقت نفسه، اتهمت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية التي تضمّ فصائل موالية لإيران بعضها منضو في الحشد، في بيان الأحد، "أيادي أجنبيّة بالتلاعب في نتائج الانتخابات" و"تزويرها بإشراف حكوميّ".

ومن جهتها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم أنها لم تتسلم من الكيانات الرافضة لنتائج الانتخابات أية طعون أو شكاوى تستدعي إعادة العد والفرز يدويا للمحطات الانتخابية.

ويرى مراقبون أن الخسارة التي سجلها الحشد الشعبي بحسب النتائج الأولية تعود إلى خيبة أمل ناخبيه من أدائه السياسي وإخفاقه في تلبية تطلعاتهم، بالإضافة إلى العنف والممارسات القمعية المنسوبة للفصائل المكوّنة للحشد الشعبي الذي يضم نحو 160 ألف مقاتل.

خ.س/ف.إ (أ ف ب، د ب أ)

  • Yazidi women and girls stretch in lines after their cardio warm-up in preparation for a two-hour boxing session in Dohuk, Iraqi Kurdistan

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    "أخوات الملاكمة"

    تم إطلاق برنامج "أخوات الملاكمة" في أواخر عام 2018 من قبل لوتس فلاور، وهي منظمة غير حكومية بريطانية في كردستان العراق. على مدار خمسة أيام في الأسبوع تجتمع نساء وفتيات إيزيديات في دورة تدريبية لمدة ساعتين في مخيم روانجا. العديد منهن تعرضن للعنف الجسدي والنفسي والجنسي أثناء احتجازهن من قبل تنظيم "داعش" قبل وصولهن المخيم.

  • Yazidi women stand in line as they take turns hitting the upheld boxing gloves of Husna Said Yusef

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    تأهيل.. جسدي ونفسي

    لم تكن الملاكمة أول نشاط بدني تدرجه منظمة لوتس فلاور للنساء والفتيات داخل مخيم روانجا، لكنه كان الأكثر شعبية. وتقول فيان أحمد، المديرة الإقليمية للفريق: "لقد فكرنا أنه سيكون من الجيد لو عملنا على تأهيل النساء على المستويين الجسدي والنفسي".

  • Husna Said Yusef holds her gloves up while another girl practices a combination of different punches as she walks forward across the mat

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    تجاوز الطاقة السلبية

    "في كثير من الأحيان عندما أمارس الملاكمة، تقفز إلى ذهني اللحظات التي كنت أشعر فيها بالألم والاكتئاب بداخلي وأحاول التخلص منها من خلال الملاكمة"، تقول حسنة سعيد يوسف. تعيش حسنة وعائلتها في مخيم روانجا منذ أن هاجم داعش قريتها في سنجار في عام 2014. وعندما علمت عائلتها باقتراب داعش من منطقتهم، فروا إلى الجبال واختبأوا هناك لمدة أسبوع، حتى تمكنوا من الوصول إلى المخيم.

  • Yazidi women and girls do abdominal exercises to warm up before boxing class.

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    شغف الرياضة منذ الصغر

    لطالما أحبت حسنة سعيد يوسف، البالغة من العمر 18 عاماً، الرياضة. ومنذ صغرها كانت تمارس رفع الأثقال مع عمها في صالة الألعاب الرياضية المؤقتة في المنزل، لكن الملاكمة، كما تقول، شيء مميز. على الرغم من رغبتها في أن تصبح طبيبة ذات يوم، لكنها تقول: "في الوقت نفسه، لا أريد أن أترك الملاكمة".

  • A Yazidi girl rests while she waits for her turn to spar in the makeshift boxing ring in one of the trailers in Rwanga camp, Duhok, Iraqi Kurdistan

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    ترحيب بعد الرفض

    في البداية، لم تكن الكثير من العائلات في المخيم على استعداد للسماح للفتيات بحضور دروس الملاكمة. لكن بعد عدة أسابيع تنقل خلالها موظفو منظمة لوتس فلاور من منزل إلى منزل لشرح فوائد هذا النشاط البدني، بدأت الأمور تتغير. وتقول فيان أحمد: "لم نعتقد أن يلقى الموضوع هذا الترحيب الكبير خلال هذه الفترة القصيرة".

  • Two girls Yazidi girls spar with each other while Husna Said Yusef coaches them

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    داخل الحلبة

    في أبريل/ نيسان، عملت بعض النساء على تدريب أنفسهن في دروس الملاكمة، حتى يتسنى لهن تعليم الملاكمة للنساء والفتيات الأخريات داخل مخيمات أخرى في المنطقة. وبدأت حسنة سعيد يوسف تعليم الملاكمة للفتيات داخل مخيمها.

  • The girls help clean up after class by putting the gloves and protective gear back in their bags

    العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس

    فرصة ثانية

    عندما لا تكون هناك دروس للملاكمة، بإمكان الفتيات حضور دروس اللغة الإنجليزية أو " حكايات الأخوات" ، وهي حلقة دراسية للرواية المرئية. البعض منهن يكملن تعليمهن الثانوي بسبب انقطاعهن على الدراسة، بعد الهجوم على قراهن في عام 2014 من قبل داعش. والآن أصبح لديهن فرصة أخرى لإكمال تعليمهن. إعداد: فهرنيزا كامبانا (دهوك، كردستان العراق)/ ترجمة: إيمان ملوك