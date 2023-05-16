مناشدات من النازحين في مخيمات غرب مدينة تعز اليمنية لإنقاذهم من سيول المجاري

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في اليمن تضررت آلاف الأسر النازحة في مخيمات قريبة من مجارى السيول، جراء الفيضانات الناتجة عن سقوط أمطار غزيرة. مفوضية شؤون اللاجئين قالت في تقرير لها، إن الفيضانات تسببت في موجة نزوح جديدة.
الحرب المستمرة في اليمن، باتت تهدد البيئة أيضا. فبسبب ندرة المحروقات وارتفاع أسعارها، يلجأ الناس لقطع الأشجار واستخدامها وقودا للتدفئة والطهي وغير ذلك. وهو ما يهدد الغطاء النباتي ويفاقم آثار التغير المناخي المدمرة.
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