DW الأخبار

مناشدات من النازحين في مخيمات غرب مدينة تعز اليمنية لإنقاذهم من سيول المجاري

في اليمن تضررت آلاف الأسر النازحة في مخيمات قريبة من مجارى السيول، جراء الفيضانات الناتجة عن سقوط أمطار غزيرة. مفوضية شؤون اللاجئين قالت في تقرير لها، إن الفيضانات تسببت في موجة نزوح جديدة.