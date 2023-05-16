 مناشدات من النازحين في مخيمات غرب مدينة تعز اليمنية لإنقاذهم من سيول المجاري | DW الأخبار | DW | 17.05.2023

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DW الأخبار

مناشدات من النازحين في مخيمات غرب مدينة تعز اليمنية لإنقاذهم من سيول المجاري

في اليمن تضررت آلاف الأسر النازحة في مخيمات قريبة من مجارى السيول، جراء الفيضانات الناتجة عن سقوط أمطار غزيرة. مفوضية شؤون اللاجئين قالت في تقرير لها، إن الفيضانات تسببت في موجة نزوح جديدة.

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Main title: Deforestation and climate change threaten green cover in Yemen Photo's title: Bakeries resort to relying on firewood instead of kerosene Place & Date : Sana'a, December 2021 Copyright / Photographer: Safia Mahdi exclusive for DW via Waleed Al-Bast -- Deforestation and climate change threaten green cover in Yemen Die Rechte haben wir von unserer Kollegin in Yemen Safia Mahdi.

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