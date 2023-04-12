 منازل مقاومة للزلازل بفضل الذكاء الاصطناعي | صنع في ألمانيا | DW | 19.04.2023

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صنع في ألمانيا

منازل مقاومة للزلازل بفضل الذكاء الاصطناعي

بعد الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا بات من الواضح أن البناء المقاوم للزلازل ينبغي أن يكون إلزاميا - ولكن كيف يتحقق ذلك؟ هل يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في منع المنازل من الانهيار؟

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