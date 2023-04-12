منازل مقاومة للزلازل بفضل الذكاء الاصطناعي

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بعد الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا بات من الواضح أن البناء المقاوم للزلازل ينبغي أن يكون إلزاميا - ولكن كيف يتحقق ذلك؟ هل يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في منع المنازل من الانهيار؟
خلص تحقيق نشرته وكالة رويترز إلى أن إيران استخدمت طائرات الإغاثة الإنسانية بعد الزلازل لنقل أسلحة ومعدات عسكرية لسوريا وهو ما جعل إسرائيل تشن ضربات جوية ضد هذه الشحنات بعد حصولها على معلومات مخابراتية دقيقة، وفق المصادر.
في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل شهرين، أعلنت ألمانيا عن إجراء مبسط يتم بموجبه منح تأشيرات لأبناء المناطق المنكوبة. الخارجية الألمانية كشفت حصيلة جديدة للتأشيرات الممنوحة. فكم تأشيرة تم منحها ومن استفاد منها؟
بعد خلاف استمر لمدة عشر سنوات وقطعهما للعلاقات الدبلوماسية، تعمل مصر وتركيا على إصلاح العلاقات بينهما. وفي لقاء بين وزيري خارجية البلدين في أنقرة ظهر الكثير من التفاؤل بشأن ملفات عديدة بينها ليبيا وسوريا.
بعد زيارته القاهرة قبل أيام، وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، ووفد مرافق، إلى مدينة جدة السعودية في أول زيارة عمل بعد القطيعة بين الدولتين في أعقاب اندلاع النزاع في سوريا منذ أزيد من عقد من الزمن.
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