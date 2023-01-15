منازل صغيرة - العيش في أصغر المساحات

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مساحات الأرض للبناء الخاص نادرة. لأنها مضرة بالبيئة عن طريق إغلاق المساحات. المنازل الصغيرة يمكن أن تساعد سكان المدن أو اللاجئين. لكن العديد من السلطات المحلية تعارض ذلك.
قالت شرطة مدينة هامبورغ إن شخصين قتلا بالرصاص في جريمة لاتزال محاطة بالغموض. وأفادت صحيفة ألمانية محلية أن الشرطة وجدت رجلين امام مدخل أحد المنازل أحدهما كان فارق الحياة بالفعل فيما توفي الآخر بعد دقائق من وصول الشرطة.
قالت الشرطة الألمانية إن هجوما بقنبلة وسكين نتج عنه ثلاثة جرحى في برلين. ويبدوا أن المشتبه به هاجم امرأتين ورجلا أمام مبنى سكنيا في المدينة، ما ألحق بهم أذى، وألقت الشرطة القبض على منفذ الهجوم والباغ من العمر 61 عاما.
عقب مقتل إسرائيليين نهاية الأسبوع الماضي، هاجم مستوطنون متطرفون بلدة حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية وأرعبوا السكان وأحرقوا فيها أبنية سكنية وسيارات، ما خطورة ذلك وكيف كانت ردة الفعل عليه؟
توصل باحثون من ألمانيا إلى اكتشاف قد يكون له تأثير إيجابي على سلوك السائقين، بعد وضع تماثيل أو أعمال فنية على جوانب الطرق في بعض التجمعات السكنية في ألمانيا، فما الذي حدث؟ وكيف تصرف السائقون؟
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