منازل صغيرة - العيش في أصغر المساحات

باحثون ألمان: الأعمال الفنية على جوانب الطرق تغير سلوك السائقين

توصل باحثون من ألمانيا إلى اكتشاف قد يكون له تأثير إيجابي على سلوك السائقين، بعد وضع تماثيل أو أعمال فنية على جوانب الطرق في بعض التجمعات السكنية في ألمانيا، فما الذي حدث؟ وكيف تصرف السائقون؟