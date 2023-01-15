 منازل صغيرة - العيش في أصغر المساحات | صنع في ألمانيا | DW | 29.03.2023

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صنع في ألمانيا

منازل صغيرة - العيش في أصغر المساحات

مساحات الأرض للبناء الخاص نادرة. لأنها مضرة بالبيئة عن طريق إغلاق المساحات. المنازل الصغيرة يمكن أن تساعد سكان المدن أو اللاجئين. لكن العديد من السلطات المحلية تعارض ذلك.

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