ممنوع البيع للصين

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تعتبر شركة إم سي آي في الدنمارك أكبر شركة مصنعة للحاويات البحرية في أوروبا. تحت ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، تم منع بيع الشركة للصين من أجل الحد من هيمنة الصين على الشركات الأوروبية الكبيرة.
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
أزمة السفينة "إيفر غيفن" التي تسببت في تعطل الملاحة في قناة السويس، تدفع شركات الشحن اليابانية للبحث عن طرق تربط شرق آسيا بالأسواق الأوروبية، بدلا من القناة التي تعد شريان الملاحة البحرية الأكثر أهمية للاقتصاد العالمي.
مع دخول تعطيل الملاحة في أهم ممر مائي يومه السادس، تواصل فرق الإنقاذ جهودها لتعويم السفينة الضخمة التي تسد قناة السويس. بيد أن مصادر تتحدث عن تعقيدات بسبب كتلة صخرية بمقدمة السفينة. فإلى أين تتجه الجهود وما حجم الخسائر؟
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