 ممنوع البيع للصين | صنع في ألمانيا | DW | 15.02.2023

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صنع في ألمانيا

ممنوع البيع للصين

تعتبر شركة إم سي آي في الدنمارك أكبر شركة مصنعة للحاويات البحرية في أوروبا. تحت ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، تم منع بيع الشركة للصين من أجل الحد من هيمنة الصين على الشركات الأوروبية الكبيرة.

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