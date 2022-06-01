ممرضات من أوكرانيا

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من المفترض أن تقوم اللاجئات الأوكرانيات اللواتي يتم تدريبهن كممرضات بتخفيف الضغط في المستشفيات الألمانية. فهن ما زلن يعملن تحت إشراف مختصين ويتعلمن اللغة وينتظرن شهادات الاعتراف. لكن المشغلين يأملون في البقاء.
أكدت أوكرانيا أن قواتها تواصل مقاومة المحاولات الروسية لفرض سيطرتها الكاملة على مدينة ماريوبول، في الوقت الذي طالب فيه الريس الأوكراني العالم بمزيد من السلاح والدعم المالي لإعادة إعمار الدولة التي دمرها الغزو الروسي.
مع وصول اللاجئين من أوكرانيا إلى الحدود الألمانية البولندية، يسارع المواطنون لتقديم المساعدة وتوفير الإقامة وسبل العيش لهم. كما يتبرعون بسخاء لمساعدة اللاجئين والأوكرانيين الذين لا يزالون في بلدهم ويحتاجون للمساعدة.
الطلاب العرب والأفارقة الفارين من حرب أوكرانيا ووجدوا في ألمانيا ملاذا آمنا، تنتابهم حيرة حول المستقبل. السلطات الألمانية لم تحسم بعد أوضاعهم القانونية والأنباء من أوكرانيا مفزعة. ألمانيا يمكنها أن تمنحهم أملا، لكن كيف؟
قد تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين اللاجئين. عالمة أوبئة ألمانية تكشف عن عوامل تفشي الفيروس وتستبعد في الوقت الحالي خطر انتشار موجة جديدة في جميع أنحاء أوروبا جراء حركة الطيران.
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