 ممرضات من أوكرانيا | صنع في ألمانيا | DW | 01.06.2022

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صنع في ألمانيا

ممرضات من أوكرانيا

من المفترض أن تقوم اللاجئات الأوكرانيات اللواتي يتم تدريبهن كممرضات بتخفيف الضغط في المستشفيات الألمانية. فهن ما زلن يعملن تحت إشراف مختصين ويتعلمن اللغة وينتظرن شهادات الاعتراف. لكن المشغلين يأملون في البقاء.

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