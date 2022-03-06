 ″ممرات″ جديدة في أوكرانيا لإجلاء المدنيين وروسيا | DW الأخبار | DW | 09.03.2022

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DW الأخبار

"ممرات" جديدة في أوكرانيا لإجلاء المدنيين وروسيا

اتفق الروس والأوكرانيون على احترام وقف لإطلاق النار يفترض أن يسمح بإجلاء المدنيين من مناطق عدة قصفت في اليوم الرابع عشر من غزو هذا البلد، بينما دفعت العقوبات الغربية ومقاطعة العديد من الشركات، موسكو إلى حافة التخلف عن سداد ما يترتب عليها.

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8128381 28.02.2022 ******* A military truck carrying a 2S7 Pion self-propelled heavy artillery gun drives along a road near the border between Russia and Ukraine in Belgorod region, Russia. On February 24 Russian President Vladimir Putin announced a military operation in Ukraine following recognition of independence of breakaway Donetsk and Luhansk republics. Mikhail Voskresenskiy / Sputnik

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