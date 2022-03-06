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"ممرات" جديدة في أوكرانيا لإجلاء المدنيين وروسيا

اتفق الروس والأوكرانيون على احترام وقف لإطلاق النار يفترض أن يسمح بإجلاء المدنيين من مناطق عدة قصفت في اليوم الرابع عشر من غزو هذا البلد، بينما دفعت العقوبات الغربية ومقاطعة العديد من الشركات، موسكو إلى حافة التخلف عن سداد ما يترتب عليها.