ممثلو هوليوود ينفذون إضرابا شاملا وأفلام ذات ميزانيات كبيرة تتأثر به

جوائز أوسكار 2023 - ترشيح فيلم ألماني لجائزة أفضل فيلم أجنبي

أُعلنت من لوس أنجليس ترشيحات الأوسكار وتصدر الفيلم الكوميدي "إيفري ثينغ إيفري وير اول آت وانس" السباق بـ11 ترشيحاً، من بينها جائزة أفضل فيلم، ورشح الألماني "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" لجائزة أحسن فيلم بلغة أجنبية.