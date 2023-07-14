ممثلو هوليوود ينفذون إضرابا شاملا وأفلام ذات ميزانيات كبيرة تتأثر به

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
إضراب شامل ينفذه ممثلو هوليوود مطالبة بظروف عمل أفضل وضد برامج الذكاءا لاصطناعي. الاضراب هو الأول من نوعه منذ أكثر من ستين عاما ويأتي بعد إضراب مماثل نفذه كتّاب السيناريو هناك.
حصل الفيلم الألماني المناهض للحرب "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"، المأخوذ من رواية بنفس الاسم للكاتب الألماني إريك ماريا ريمارك، على 9 ترشيحات لجوائز الأوسكار. أجرت DW مقابلة مع مخرج الفيلم إدوارد بيرغر.
أُعلنت من لوس أنجليس ترشيحات الأوسكار وتصدر الفيلم الكوميدي "إيفري ثينغ إيفري وير اول آت وانس" السباق بـ11 ترشيحاً، من بينها جائزة أفضل فيلم، ورشح الألماني "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" لجائزة أحسن فيلم بلغة أجنبية.
من المقرر أن تخفض تشيلي ساعات العمل الأسبوعية من 45 إلى 40 ساعة بعد موافقة البرلمان. ويأتي القرار في تناقض مع منظومة العمل في باقي دول أمريكا اللاتينية.
يظهر فيلم ماريا شرادر الدرامي (هي قالت) "She Said" قوة الصحافة الاستقصائية التي أزالت الستار عن "فضيحة وينشتاين" وظهور حركة "أنا أيضا" ضد التحرش للعلن، التي أدت إلى إسقاط هرم سينمائي عالمي بهوليود وأصبح عبرة لآخرين.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول