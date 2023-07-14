 ممثلو هوليوود ينفذون إضرابا شاملا وأفلام ذات ميزانيات كبيرة تتأثر به | DW الأخبار | DW | 15.07.2023

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ممثلو هوليوود ينفذون إضرابا شاملا وأفلام ذات ميزانيات كبيرة تتأثر به

إضراب شامل ينفذه ممثلو هوليوود مطالبة بظروف عمل أفضل وضد برامج الذكاءا لاصطناعي. الاضراب هو الأول من نوعه منذ أكثر من ستين عاما ويأتي بعد إضراب مماثل نفذه كتّاب السيناريو هناك.

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LOS ANGELES, CALIFORNIA - JULY 13: A sign reads 'SAG-AFTRA Supports WGA' as SAG-AFTRA members walk the picket line in solidarity with striking WGA (Writers Guild of America) workers outside Netflix offices on July 13, 2023 in Los Angeles, California. Members of SAG-AFTRA, Hollywood’s largest union which represents actors and other media professionals, will likely go on strike after a midnight deadline over contract negotiations with studios expired. The strike could shut down Hollywood productions completely with writers in the third month of their strike against Hollywood studios. (Photo by Mario Tama/Getty Images)

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