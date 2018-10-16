 مليون دولار مكافأة لمن يستطيع اختراق جهاز ″آيفون″ | عالم المنوعات | DW | 09.08.2019

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منوعات

مليون دولار مكافأة لمن يستطيع اختراق جهاز "آيفون"

عادة ما يتم ملاحقة الهاكرز ومخترقي أنظمة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوترات وجلبهم أمام العدالة، لكن شركة آبل قررت عمل العكس، إذ خصصت مكافأة ضخمة لم يستطيع اختراق أجهزتها.

Symbolfoto zum Thema Datensicherheit auf dem Smartphone Haende tippen auf einem Smartphone Berlin (imago/photothek/T. Trutschel)

 عرضت شركة آبل مكافآت تصل إلى مليون دولار لمن يرصد ثغرات في أجهزة آيفون، وهي أكبر مكافأة تعرضها شركة، لتوفير الحماية من القراصنة.

وقالت الشركة في مؤتمر "القبعة السوداء" السنوي لأمن الإنترنت في لاس فيغاس، إنها ستفتح الأبواب أمام الباحثين، وستضيف برنامج "ماك" وأهدافاً أخرى، وستعرض مجموعة من المكافآت تسمّى "جوائز" لأصحاب النتائج الأكثر أهمية.

جائزة المليون دولار سترصد فقط لمن يجد ثغرة تتيح الوصول إلى نظام تشغيل "آيفون" عن بُعد، دون أي تصرف من مستخدم الهاتف.

الجائزة الأكبر السابقة التي عرضتها "آبل" كانت تبلغ 200 ألف دولار لمن يبلّغها عن ثغرات يمكن معالجتها بتحديثات البرنامج حتى لا تكون مكشوفة للمجرمين والجواسيس.

ويدفع متعاقدون ووسطاء حكوميون ما يصل إلى مليوني دولار للحصول على أكثر تقنيات التسلل فاعلية، بهدف الحصول على معلومات من الأجهزة.

 وتبيع شركات خاصة ومن ضمنها شركة NOS الإسرائيلية أدوات تسلل للحكومات. وقالت الشركة في بيان "تطور مجموعة إن.إس.أو تكنولوجيا مرخصة لوكالات المخابرات وإنفاذ القانون بهدف وحيد هو منع الإرهاب والجريمة والتحقيق فيهما". وأضافت "إنها ليست أداة لاستهداف الصحفيين بسبب قيامهم بعملهم أو لإسكات المنتقدين". 

ح.ش/ع.ج.م (رويرتز/ د ب أ، أ ف ب)

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