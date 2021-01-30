مليون جرعة من لقاح أسترازينكا لا تجد من يستخدمها في ألمانيا!

رغم الترخيص للقاح أسترازينيكا من قبل الاتحاد الأوروبي ومن الدوائر المختصة في ألمانيا، ورغم استيراد البلد لمئات الآلاف من هذا اللقاح للمساهمة في حملة التطعيم، إلّا أن هناك ترددا ألمانيا واسعا تجاهه، ليس فقط من طرف عموم المواطنين، بل حتى من العاملين في قطاع الصحة.
وبسبب هذا التردد هناك أكثر من مليون جرعة موجودة في ألمانيا لم تستخدم بعد وفق بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية التي نقلها موقع "ذا لوكال". فمن أصل 1,5 جرعة متوفرة، لم يتم استخدام سوى 271 ألفا.
ورغم أن دورهم قد حان للتلقيح، إلّا أن مجموعة من الأشخاص وضمنهم عاملون في مجال الصحة، يفوّتون مواعيدهم أو حتى يرفضون التوقيع على ورقة تطعيمهم باللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية مع جامعة أكسفورد، حسب ما ذكرته جريدة نيويورك تايمز، وهو ما ذكره كذلك موقع DW إنجليزي، الذي قال إن الرفض يمتد كذلك إلى أطباء وممرضين.
ويرى رافضو هذا اللقاح أنه أقلّ فعالية من لقاح بيونتيك وفايزر الذي كان أوّل لقاح يرخص له في الاتحاد الأوروبي، وكذلك من لقاح موديرنا الذي يوزع كذلك في ألمانيا.
وعانى لقاح أسترازينيكا من انتقادات كبيرة فيما يتعلّق بفعاليته ضد كورونا بالنسبة للأشخاص ما فوق 65 عاما وأوصت عدة دول أوروبية بعدم حقنه لهذه الفئة العمرية. ليس هذا فحسب بل علقت دول أخرى استخدامه كما فعلت سويسرا التي أرجأت البت في الترخيص له، أو كما فعلت جنوب أفريقيا التي برّرت ذلك أن اللقاح غير ملائم ضد النسخة المتحورة.
غير أن هناك من يرجع هذا التردد الكبير إلى ضعف في عملية التواصل، ومنهم عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن، الذي قال في سلسلة البودكاست التي يقدمها إن اللقاح يبقى أفضل مما ينشر حوله، وأن هناك سوء فهم أو مشاكل في التواصل حول ما يخصه. وهو الرأي نفسه الذي عبرت عنه كوردولا شولز أشي من حزب الخضر لصحيفة "دي فيلت" بقولها إن التردد تجاه هذا اللقاح راجع إلى "تواصل كارثي".
كما قال كارستن واتزل من "المجتمع الألماني للمناعة" لصحيفة "أوغسبورغ الغيماينه" إن القول بكون لقاح أسترازينيكا هو درجة ثانية من اللقاحات أمر غير صحيح، مطالبا بإعطاء من حُقنوا بهذا اللقاح في الجرعة الأولى، الجرعة الثانية من لقاح آخر يعمل بتقنية الحمض النووي الرنا المرسال (mRNA) التي يتميز بها لقاح بيونتيك وفايزر وكذلك لقاح موديرنا.
ولا تتيح ألمانيا للسكان اختيار نوعية اللقاح التي يريدون، وكانت برلين تسمح سابقا بهذا الاختيار، غير أنها انضمت لبقية الولايات فيما يتعلّق بالفئات العمرية تحت 65 عاما. ووصل عدد الجرعات التي تم تطعيمها في ألمانيا إلى 5.9 مليون حسب أرقام اليوم السبت 27 فبراير/شباط 2021، لكن الرقم مرشح للارتفاع بقوة في الأيام المقبلة بعد تسليم ملايين الجرعات الجديدة.
إ.ع/ أ.ح
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لقاح بيونتيك/ فايزر
طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.
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موديرنا
ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
سبوتنيك V
هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
أسترازينيكا/ أكسفورد
اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
سينوفارم
طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
كورونافاك
أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.
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جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم
جونسون آند جونسون
طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.