مليونير يبحث عن أشخاص للعيش معه مجاناً في "جنته"

في عرض قد لا يتكرر كثيراً، يبحث مليونير ألماني عن 10 أشخاص للعيش معه بالمجان في عقاره الفخم للغاية (مزرعة) في نيوزيلندا. يعيش المليونير كارل ريبين (70 عاماً) منذ سنوات طويلة في نيوزيلندا، ويريد الآن العيش برفقة أشخاص جدد بسبب شعوره ربما بالوحدة، حسب ما أوردت صحيفة "دي فيلت" الألمانية.
وكتب كارل ريبين في إعلانه، الذي نشرته أكثر من وسيلة إعلام مختلفة، قائلاً: "أود أن أشارك جنتي مع 10 أشخاص تصل أعمارهم حتى الـ 70 عاماً. ويستطيع هؤلاء الأشخاص العيش بمنازل تسع لشخصين والتعرف على بعضهم البعض وتناول الطعام...".
وتابع المليونير الألماني "تستطيع الاستمتاع بالمشي والصيد والتسوق ومشاهدة الطيور والسباحة أو النظر إلى الحيوانات الجميلة"، وأضاف: "إذا كنت مهتماً بعيش حياة مع مجموعة من الأشخاص المهمين فقد تكون هذه حياة جديدة بالنسبة لك"، وأردف أنه يمكن للراغبين في العيش معه جلب خيولهم الخاصة إلى المزرعة.
ويعيش كارل ريبين وحيداً في مزرعة مترامية الأطراف، تبلغ مساحتها حوالي 220 هكتاراً كما أن سعرها يصل تقريباً إلى حوالي 5.6 مليون دولاراً. وتقع المزرعة على بعد 90 دقيقة من مدينة نيو بلايموث النيوزيلندية، وفق ما أشارت إليه صحيفة "دي فيلت".
الجدير ذكره أن المليونير الألماني كارل ريبين، كون ثروته من خلال بيع القهوة المثلجة. وكان يحلم منذ الطفولة بامتلاك مزرعة فاخرة. وفي سنة 2016 حاول كارن ريبين بيع عقاره الفخم إلاّ أنه تراجع عن الأمر ليقرر البقاء هناك والبحث عن أشخاص يشاركونه الحياة في منزله الذي وصفه بالجنة، حسب موقع " ستاف" النيوزيلندي.
ر.م/ع.خ
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الكاتب: زمن البدري