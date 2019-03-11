 مليونير تايلندي ينظم مسابقة والجائزة .. ابنته الحسناء! | عالم المنوعات | DW | 12.03.2019

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منوعات

مليونير تايلندي ينظم مسابقة والجائزة .. ابنته الحسناء!

في خطوة وصفت بـ "الغريبة"، يعتزم مليونير تايلندي تنظيم مسابقة من أجل تزويج ابنته الحسناء. الفائز سيحصل على مبلغ مالي كبير، فيما لم يضع المليونير قيوداً على جنسية العريس الذي سيعلن عن اسمه في وقت قريب للغاية.

Hochzeit (Colourbox)

صورة رمزية.

في بعض أجزاء تايلاند، تُملي العادة أن يدفع الرجل مهراً لزوجته المستقبلية، والتي من المفترض أن يعيش معها بقية حياته. بيد أن مليونيراً يعيش في هذا البلد الآسيوي أبى إلاّ أن يشذّ عن "القاعدة"، ويذهب بعيداً في رحلة بحثه عن زوج يناسب ابنته الحسناء.

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فقد أورد موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المليونير التايلندي أرون رودثونغ (58 عاماً) وعد بإعطاء مبلغ 240 ألف جنيه استرليني (278 ألف يورو) للرجل الذي سيتزوج بابنته كارنيستا رودثونغ (26 عاماً).

وأفاد موقع الصحيفة أن رودثونغ، الذي يملك مزرعة مزدهرة لفواكه الدوريان الاستوائية، أخذ مسألة زواج ابنته على عاتقه، إذ أكد الأب أن ابنته تتحدث الإنجليزية والصينية بطلاقة، فضلاً عن ذلك، لا زالت الشابة التايلندية عذراء، حسب نفس المصدر.

وأشار موقع "ميرور" إلى أن المليونير التايلندي سيطر عليه الإحباط لأن ابنته التي تساعده في الأعمال المنزلية لا زالت عزباء، مضيفاً أن رودثونغ قرر تنظيم مسابقة بنفسه بهدف تزويج ابنته. وسيتم الإعلان عن الفائز بيد ابنته في شهر أبريل/ نيسان.

ولم يضع رودثونغ قيوداً على جنسية العريس، إلا أنه قال إن على الزوج المستقبلي أن يمتلك بعض "المتطلبات": "عليه أن يعمل بجد ويسعد كارنيستا...أريد شخصاً يهتم بعملي ويجعله يستمر"، وأضاف: "لا أريد شخصاً حاصلاً على شهادة بكالوريوس أو ماجستير...أريد رجلاً مجداً".

من جهة أخرى، عبرت كارنيستا رودثونغ عن سعادتها الكبيرة حيال فكرة والدها. وقالت: "تفاجأت (بما قام به والدي). لكنني أرى الجانب المُسلي في الأمر"، وأردفت: "صحيح أنني لا زالت عازبة، وإذا ما كان علي الزواج بشخص ما، أريده فقط أن يكون مجداً وطيباً، بالإضافة إلى حبه للعائلة".

ر.م/ ي.أ

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  • Deutschland Berlin Fashion Week - William Fan (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

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  • Symbolbild Aufnahmeprüfungen an deutschen Unis (Fotolia/igorborodin)

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    وجه المهرج

    لا تضعى المكياج بشكل مبالغ فيه لكي لا تتحولي إلى مهرج. فأغلب الرجال يحبون البساطة في بعض الأحيان، وخاصة في أول لقاء. يمكنك وضع المكياج بشكل بسيط مع اختيار الألوان الهادئة كما لا يفضل وضع العدسات اللاصقة الملونة للعين في أول لقاء.

  • Bildergalerie Neue Persische Wörter (Laurin Rinder - Fotolia)

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    وجبات خفيفة

    يفضل إذا تمت دعوتك في اللقاء الأول للعشاء أن تختار طبقا خفيفا وابتعد عن الأطعمة الدسمة التي تسبب الخمول أو الانتفاخ. تجنب تناول الهامبرغر والمعكرونة والمأكولات التي تحتوي على البصل والثوم أوالفلفل الأحمر الحار.

  • Händewaschen (Colourbox)

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    وسواس النظافة

    تجنب النظافة الزائدة التي ربما تجعل الطرف الآخر يعتقد بأنك مصابا بالوسواس أو أنك شخصيا ليس نظيفا. كن بسيطا وتصرف بلباقة ولا تسرف في استخدام مواد التعقيم سواء كانت المناديل المعقمة أو سائل اليدين.

  • Social Media Influencer Leanne Lim Walker (picture-alliance/empics/D. Parry)

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    سيلفي طبقى المفضل

    ممنوع تماما التقاط صور سيلفي لنفسك أو مع وجبتك المفضلة. فهذا من التصرفات التي تدمر العلاقة قبل أن تبدأ، في الحقيقة ربما عليك عدم استخدام الهاتف لتصفح وسائل التواصل الإجتماعي أو الرد على رسائل الواتس آب أثناء جلوسك مع الطرف الآخر.

  • Symbolbild Disziplin Pünktlichkeit deutsche Tugenden preußische Tugenden (Colourbox/Y. Iluhin)

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    لا تنظر في الساعة

    ليس من قواعد الإتيكيت عموما أن تنظر إلى الساعة من حين لآخر إذا كنت بصحبة أحد ما، فما بالك إذا كنت تجلس مع حبيبتك. فأنت بذلك تعطي لها انطباعا بأنك مللت الجلوس معها أو أنك تريد الانصراف . س.م


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