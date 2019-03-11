مليونير تايلندي ينظم مسابقة والجائزة .. ابنته الحسناء!

في بعض أجزاء تايلاند، تُملي العادة أن يدفع الرجل مهراً لزوجته المستقبلية، والتي من المفترض أن يعيش معها بقية حياته. بيد أن مليونيراً يعيش في هذا البلد الآسيوي أبى إلاّ أن يشذّ عن "القاعدة"، ويذهب بعيداً في رحلة بحثه عن زوج يناسب ابنته الحسناء.
فقد أورد موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المليونير التايلندي أرون رودثونغ (58 عاماً) وعد بإعطاء مبلغ 240 ألف جنيه استرليني (278 ألف يورو) للرجل الذي سيتزوج بابنته كارنيستا رودثونغ (26 عاماً).
وأفاد موقع الصحيفة أن رودثونغ، الذي يملك مزرعة مزدهرة لفواكه الدوريان الاستوائية، أخذ مسألة زواج ابنته على عاتقه، إذ أكد الأب أن ابنته تتحدث الإنجليزية والصينية بطلاقة، فضلاً عن ذلك، لا زالت الشابة التايلندية عذراء، حسب نفس المصدر.
وأشار موقع "ميرور" إلى أن المليونير التايلندي سيطر عليه الإحباط لأن ابنته التي تساعده في الأعمال المنزلية لا زالت عزباء، مضيفاً أن رودثونغ قرر تنظيم مسابقة بنفسه بهدف تزويج ابنته. وسيتم الإعلان عن الفائز بيد ابنته في شهر أبريل/ نيسان.
ولم يضع رودثونغ قيوداً على جنسية العريس، إلا أنه قال إن على الزوج المستقبلي أن يمتلك بعض "المتطلبات": "عليه أن يعمل بجد ويسعد كارنيستا...أريد شخصاً يهتم بعملي ويجعله يستمر"، وأضاف: "لا أريد شخصاً حاصلاً على شهادة بكالوريوس أو ماجستير...أريد رجلاً مجداً".
من جهة أخرى، عبرت كارنيستا رودثونغ عن سعادتها الكبيرة حيال فكرة والدها. وقالت: "تفاجأت (بما قام به والدي). لكنني أرى الجانب المُسلي في الأمر"، وأردفت: "صحيح أنني لا زالت عازبة، وإذا ما كان علي الزواج بشخص ما، أريده فقط أن يكون مجداً وطيباً، بالإضافة إلى حبه للعائلة".
ر.م/ ي.أ
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