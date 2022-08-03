 مليلية: عنف على الحدود مع الاتحاد الأوروبي | مراسلون حول العالم | DW | 19.08.2022

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مراسلون حول العالم

مليلية: عنف على الحدود مع الاتحاد الأوروبي

هناك اعتداءات متكررة على اللاجئين على حدود مدينة مليلية. في الرابع والعشرين من شهر يونيو الماضي توفي ما لا يقل عن 27 شخصًا. وتتهم الأمم المتحدة قوات الأمن بارتكاب أعمال عنف غير مقبولة.

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