مليلية: عنف على الحدود مع الاتحاد الأوروبي

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هناك اعتداءات متكررة على اللاجئين على حدود مدينة مليلية. في الرابع والعشرين من شهر يونيو الماضي توفي ما لا يقل عن 27 شخصًا. وتتهم الأمم المتحدة قوات الأمن بارتكاب أعمال عنف غير مقبولة.
بعد محاولة دامية لاقتحام سياج جيب مليلية الإسباني قبل نحو شهرين، أصدرت محكمة مغربية حكما بالسجن بحق مجموعة أخرى من 13 مهاجرا، فيما تتواصل محاكمة 15 آخرين اعتقلوا أثناء المحاولة التي انتهت بمأساة خلفت أكثر من 20 قتيلا.
تشهد مدن مغربية واسبانية حراكا جماهيريا وتظاهرات احتجاجا على المأساة التي شهدتها مليلية وراح ضحيتها حوالي 23 مهاجرا إفريقيا، ومن أجل ضمان حرية التنقل بين شمال المغرب والجيب الإسباني. ويطالب المتظاهرون بتحرك دولي أكبر.
ظهور مؤشرات خلافات بين باريس والرباط حول ملفي التأشيرات والتجسس لا يبدو كافيا لفهم درجة البرود الذي تشهده علاقات البلدين، ما يرجح برأي محللين وجود ملفات خلافية أخرى أكثر حساسيّة وعمقا في بنية العلاقات وتداعياتها مستقبلا.
إثر مأساة مليلية التي قضى فيها 23 مهاجرًا على الأقل خلال محاولتهم العبور من المغرب إلى إسبانيا، توصل الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى اتفاق لمكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، فماذا يتضمن؟
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