مليار يورو سيجنيها قطاع السياحة الألماني خلال أمم أوروبا

كشف معهد اقتصادي أن بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تستضيفها ألمانيا ستنعش قطاع الخدمات، بيد أن تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي سيبقى محدود نسبيا.

توقع معهد إيفو الألماني للأبحاث الاقتصادية أن تضخ بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم نحو مليار يورو في اقتصاد ألمانيا، التي تستضيف البطولة بفضل السياح الذين يزورونها لحضور المباريات. وأرجع المعهد ذلك إلى ارتفاع مبيعات الفنادق والمطاعم في ألمانيا، لكن من غير المرجح أن يكون لها تأثير اقتصادي كبير على البلاد، بحسب تقييم معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية.

وفي تقرير للمعهد، نشر الجمعة (14 حزيران/يونيو 2024) في ميونيخ، افترض الخبراء أن إنفاق مشجعي كرة القدم المسافرين يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 1ر0% أو بقيمة مليار يورو في الربع الثاني من هذا العام.

سحر ملعب برلين الأولمبي To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وعقب انتهاء البطولة، من المنتظر أن يتراجع حجم الخدمات المقدمة للأجانب في ألمانيا (صادرات الخدمات) مرة أخرى، وربما يظل على حاله، كما يتوقع غيرومه فولف الباحث في معهد إيفو.

ويقصد بـ"صادرات الخدمات" الخدمات التي يقدمها المقيمون للأجانب. وتشمل الإقامة في الفنادق والنفقات الأخرى للمشجعين الأجانب في ألمانيا.

وقال تيمو فولميرسهويزر رئيس قسم التوقعات الاقتصادية في المعهد: "من منظور اقتصادي عام، فإن تأثيرات هذا النوع من الأحداث الكبرى صغيرة إلى حد ما، باستثناء السياحة... على الأقل هذا ما تشير إليه تجربة كأس العالم عام 2006".

وتنطلق مساء اليوم فعاليات بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024 بمباراة افتتاحية بين المستضيفة ألمانيا واسكتلندا في ميونيخ.

خ.س/ف.ي (د ب أ، رويترز، ا ف ب)