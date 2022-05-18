مليار من ألمانيا.. مجموعة السبع ستقدم 18 مليار دولار لأوكرانيا

وافقت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اليوم الخميس (19 أيار/ مايو 2022) على تقديم 18.4 مليار دولار لأوكرانيا للوفاء بالتزاماتها، في دعم قال عنه رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إنه سيسرع وتيرة انتصار كييف على روسيا وهو أمر بذات أهمية "الأسلحة التي تقدمونها".

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين للصحفيين في اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع في ألمانيا "الرسالة مفادها أننا نقف خلف أوكرانيا. سنجمع معا الموارد التي يحتاجونها ليتمكنوا من تخطي ذلك". وكتب شميهال في وقت سابق من اليوم الخميس على تويتر "مساندة الشركاء ستسرع وتيرة انتصارنا... رغم جهود روسيا لتدمير اقتصادنا.. معا سننتصر!"

مليار يورو مساعدة ألمانية

كما أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر ، اليوم الخميس، أن بلاده سوف تقدم لأوكرانيا دفعات مالية قصيرة المدى لدعم الميزانية، بقيمة إجمالية حوالي مليار يورو. وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق بمعونات مالية من المقرر دفعها من ميزانية عام 2022 دون الاضطرار إلى ديون إضافية، مضيفا أن من المهم في هذا الإطار ضمان القدرة على التصرف لدى الدولة الأوكرانية.

وتقدر أوكرانيا احتياجاتها المالية بنحو خمسة مليارات دولار شهريا لدفع رواتب موظفي الدولة وحتى تواصل الحكومة العمل على الرغم من الدمار اليومي الذي تحدثه روسيا.

حزمة مساعدات أمريكية

وفي واشنطن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس بأغلبية كبيرة مساعدات جديدة لأوكرانيا تصل إلى 40 مليار دولار تقريبا، بما يجعل البيت الأبيض هو المحطة المقبلة لمشروع القانون ليوقع عليه الرئيس جو بايدن قبل أن يصبح قانونا مع إصرار واشنطن على استمرار تدفق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الغزو الروسي. وكان الرئيس الأمريكي

وجاء تصويت مجلس الشيوخ لصالح حزمة مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية لأوكرانيا بتأييد 86 صوتا مقابل اعتراض 11. وتعد هذه المساعدات أكبر حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا حتى الآن. وكل المعترضين كانوا من الحزب الجمهوري.

ع.خ/ ع.ج.م (رويترز)