ملياردير ياباني يبحث عن رفيقة لرحلة إلى القمر

استخدام الإنترنت للبحث عن أصدقاء أو شركاء في الهوايات أو حتى علاقات عاطفية، مسألة غير مستغربة، لكن الملياردير الياباني يوساكاو مازاوا، نشر إعلانا يبحث فيه عن "مرافقة للرحلة للقمر". يمكن للراغبات إرسال طلباتهن للملياردير البالغ من العمر 44 عاما، إذا توافرت فيهن بعض الشروط.

لم يحدد مازاوا مواصفات شكلية للشريكة التي يبحث عنها، لكنه يرغب في أن تكون عزباء وتجاوزت الـ 20 من العمر. وبعيدا عن المظهر الخارجي، يبحث الملياردير الياباني، الذي تقدر ثروته بملياري دولار، عن امرأة "ذكية، قادرة على الاستمتاع بالحياة وتتمنى أن يحل السلام بالعالم". نشر مازاوا هذا الإعلان عبر الموقع الالكتروني لشبكة تليفزيونية يابانية في قسم "عشاق القمر المكتمل".

ويبدو أن الملياردير الشهير، في عجلة من أمره إذ حدد السابع عشر من كانون الثاني/يناير الجاري، كآخر موعد لتلقي طلبات الراغبات في مرافقته في هذه الرحلة، على أن يعقد مع من سيتم اختيارها، "لقاءات تعارف" خلال شهري شباط/فبراير وآذار/مارس. ووفقا لتقارير صحفية، فإن مازاوا أعزب حاليا، بعد أن انفصل منذ فترة قصيرة عن صديقته الممثلة آيامي غوريكي.

هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الملياردير الياباني الجدل، إذ أعلنت شركة "سبيس إكس" في عام 2018، أن مازاوا سيكون أول سائح للفضاء الخارجي، في رحلة من المقرر أن تنطلق عام 2023.

ا.ف/ ط.أ