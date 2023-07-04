 ملوث ومسموم - خطر على ضفاف نهر فيستولا البولندي | تقارير جديدة | DW | 04.07.2023

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تقارير جديدة

ملوث ومسموم - خطر على ضفاف نهر فيستولا البولندي

مخلفات سامة لشركة في بولندا تهدد الحياة على ضفاف نهر فيستولا. فوفقا لعلماء جيولوجيا في جامعة كراكوف أصبح النظام البيئي للنهر برمته معرضا للزوال. إنها قنبلة موقوتة للحيوانات والنباتات في المنطقة.

Doku | Verseucht und vergiftet - Gefahr an der polnischen Weichsel

Doku | Verseucht und vergiftet - Gefahr an der polnischen Weichsel

 

منذ ست سنوات تكافح ريناتا فلاجيك لدرء كارثة بيئية وشيكة في بولندا. على مدى سنوات تسربت المخلفات السامة لشركة الأسلحة والكيماويات السابقة Zachem في مدينة بيدغوشت إلى المياه الجوفية، فأصبحت الحياة الطبيعية على ضفاف نهر فيستولا معرضة للخطر.

 

Doku | Verseucht und vergiftet - Gefahr an der polnischen Weichsel

ويرى أيضا عالم الجيولوجيا البروفيسور ماريوش تشوب من أكاديمية التعدين ومعالجة المعادن أن النظام البيئي على ضفاف النهر بات برمته مهددا بالزوال. يحقق هو وفريقه منذ سنوات في كيفية انتشار المواد الملوثة.

 

Doku | Verseucht und vergiftet - Gefahr an der polnischen Weichsel

المجلس المحلي لمدينة بيدغوشت على علم بخطورة الوضع في الموقع السابق لشركة Zachem، ومع ذلك يعتقد المسؤولون أنه ما يزال أمامهم بضع سنوات للتحرك. على جزء من أرض مصنع الشركة السابق بنيت في الأثناء مستودعات ومراكز لوجستية. 

Doku | Verseucht und vergiftet - Gefahr an der polnischen Weichsel

ريناتا فلاجيك لم تستطع تحمّل هذا التجاهل للخطر، وقامت بكتابة التماسات وشكاوى للسياسيين وتقديم تقارير للشرطة، لكن حتى الآن لم يتغير شيء. ريناتا مقتنعة بأن السموم البيئية تسبب الأمراض للناس. ففي حي ليغنوفو المجاور لموقع شركة Zachem السابق أصيب عدد من السكان المحليين بالسرطان وماتوا. ريناتا نفسها تعاني من مشاكل صحية. وبسبب كفاحها تتعرض أيضا للإساءة والتهديد وتوصف بأنها "مشوهة لسمعة مدينتها". ورغم أنها لم تعد تحصل على عقود عمل ولا أحد يرغب في توظيفها، إلا أن الأم البالغة من العمر 45 عاما تريد مواصلة نشاطها حتى يتم تطهير المنطقة بالكامل. وتقول إن ضميرها لا يسمح لها بالوقوف مكتوفة الأيدي، بينما هناك قنبلة موقوتة تدق على ضفاف نهر فيستولا.

 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 29 يوليو/تموز 2023 – 14:00 UTC
السبت 29 يوليو/تموز 2023 – 18:03 UTC
السبت 29 يوليو/تموز 2023 – 20:30 UTC
الأحد 30 يوليو/تموز 2023 –01:00 UTC
الأحد 30 يوليو/تموز 2023 – 08:00 UTC
الأحد 30 يوليو/تموز 2023 – 12:00 UTC
الإثنين 31 يوليو/تموز 2023 – 02:00 UTC
الإثنين 31 يوليو/تموز 2023 – 10:00 UTC
الثلاثاء 01 أغسطس/آب 2023 – 04:00 UTC
الثلاثاء 01 أغسطس/آب 2023 – 06:00 UTC
الثلاثاء 01 أغسطس/آب 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 01 أغسطس/آب 2023 – 14:30 UTC
الثلاثاء 01 أغسطس/آب 2023 – 21:30 UTC
الأربعاء 02 أغسطس/آب 2023 – 00:00 UTC
لأربعاء 02 أغسطس/آب 2023 – 08:30 UTC
الخميس 03 أغسطس/آب 2023 – 02:30 UTC
الجمعة  04 أغسطس/آب 2023 – 06:30 UTC

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